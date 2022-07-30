產評：歐美通脹齊爆錶　福禍有數自分曉

歐美通脹高燒不退，兩大央行圖狂加息力挽狂瀾，卻在加劇經濟衰退風險，這股「禍水」風險不斷外溢，變相在綁架全球經濟。這些年西方治理經濟失策，去年誤判通脹更闖下彌天大罪，今年以來更主導俄烏戰爭，至演變成一場持久戰。所謂「禍福無門，惟人自召」，歐洲的能源危機真正關鍵時刻在今冬，一旦出現極端寒冷天氣，歐洲人擬多「燒柴」就能緩減能源壓力好過冬的如意算盤只怕無法打響；美國圖以這場加息潮掀動美元強勢以利引資回流美國救火，卻忽略了濫用美元霸權已招來全球加速去美元化，削弱美元的國際儲備貨幣地位。凡此種種，皆可預見歐美經濟最終會自嘗苦果！

歐元區通脹迭創歷史新高，猶如與美國通脹在「鬥高」。歐洲央行和美國聯儲局去年錯判通脹形勢，如今只有猛力追加利率圖遏抑物價升勢，挽回公信力。之不過，央行短時間內大力加息和縮減資產負債表，將大幅壓縮市場流動性，打擊投資與消費信心，頓令經濟陷入衰退的邊緣。

過去70年內，聯儲局曾14次收緊貨幣政策，當中11次出現經濟衰退。如今，美國再次重蹈覆轍，收緊貨幣政策的同時，已連續兩季經濟負增長，即陷入技術性衰退，勢必令聯儲局持續大幅加息力遏通脹的取向遇上更大的阻力。事緣11月的國會中期選舉愈走愈近，若未來一季經濟持續大幅下滑，實不利執政民主黨的選情，這顯然是總統拜登所顧忌的；而在刻下大國博弈，政治家一句「國家戰略」，所有事情皆要讓路，包括貨幣政策獨立性。如是者，美國的通脹潮只怕僅處開端，物價升勢將難以受控。

歐洲的情況同樣不樂觀。雖然歐盟成員國大部分都同意自行削減能源需求，並加緊備存能源庫存，以為今冬的能源供需作好準備。之不過，俄烏戰爭發展下去，尚不能完全排除俄國斷供天然氣予歐洲的可能性，單靠「用少啲」，實際難以化解能源短缺的威脅。更何況，今個盛夏的極端熱浪，說明天氣因素難以捉摸，一旦今冬歐洲現極端寒冷天氣，而俄國又趁病攞命斷供天然氣，只怕歐洲人這個冬天難抵冰冷，經濟只會傷上加傷。歐洲經濟本已長年積弱，如今處於保經濟與抗通脹的十字路口，諸成員國的分歧愈來愈大，說不定更埋下「解體」的伏線！

世界經濟盛景不再，超低息、資金氾濫、天下太平的年代已結束。取而代之是高通脹、利率趨升，生活成本上漲，東西分裂將改變本世紀以來的投資與消費風尚，一切都會變得審慎與自律，皆因市場看不透前景，信心低迷；服務需求下降，商品消費更重視實際需要。

明乎此，可以好肯定的是，全球經濟將難復新冠肺炎疫情爆發前的水平。投資者得提早作好抗逆準備。所謂「高築牆、廣積糧、緩稱王」，即築好護城牆，梳理內部矛盾，提升競爭力自保，減低受外部風險的衝擊；儲備好所需要的重要物資；以及放慢發展以避其鋒芒，也許就是這個亂世下逆境求存的大智慧！