世界視線：中美元首再通話　台海局勢起波瀾

美國眾議院議長佩洛西擬展開亞洲訪問之旅，但仍未決定是否前往台灣，動向引起關注。中國領導人日前應約同美國總統拜登通電話，屬拜登政府上台以來兩國元首的第5次通話，但無實質成果。涉台問題上，北京表示「堅決維護國家主權和領土完整是14億多中國人民的堅定意志，民意不可違，玩火必自焚」。北京發出強硬訊息後，解放軍在南海進行軍事演習，準備應對隨時可能發生的情況。

這次對話的核心是台灣問題。北京在新聞稿首尾均用上「坦誠」兩字，意思是該說的話、不管好聽還是難聽的都說出來，美方也聽到了。按照中方通稿，拜登說「我願重申美國的一個中國政策沒有改變，也不會改變」。顯然雙方又在各自表述：中方講的是一個中國原則，美方講的是一個中國政策。字眼上，原則是不能變動、沒有討價還價空間；但拜登的意思，恐怕純粹針對當前的背景和形勢，對將來並沒有明確承諾。

有意思的是，中方的官方新聞稿為800多字，但美方的官方新聞稿僅150多字。為甚麼華府會發個這麼短的新聞稿？現時華府在客觀需求特別是經濟方面，有需要與中國談判及加強合作，為了達成現實需要，有可能要作出一些許諾和表態。但若果相關內容曝光，在美國政壇對華強硬已成為政治正確的氛圍下，拜登和民主黨恐怕會被共和黨政客和輿論吞噬，因此只好少說為妙。值得留意的是，新聞稿對關稅問題隻字未提，相信這張牌美國短期內已打不動，但中美元首仍尋求將來面對面會談。

拜登此前回應佩洛西訪問台灣一事時，明確提到軍方對此反對。結果在中美元首通話期間，中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長李作成繼續與美軍參謀長聯席會議主席米利保持對話，中方指「對於美方的一些表態，中方聽其言，更會觀其行」，由此來看，美軍有機會作出某種表態，令兩軍有了共識。此後美媒公開佩洛西的訪問行程，有日本、新加坡和印尼，但是不包括台灣。然而，這並不意味佩洛西不會突然訪問台灣，8月份台海局勢，仍肯定會為一位八旬老婦的行程而變得波譎雲詭。