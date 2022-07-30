內地讀者說，即使香港能發展成全球最大的離岸金融中心，但港元仍然是美元的兌換券，脫離不了美元的霸權。這是準確的批評，港元若是依然實行聯繫匯率制，與美元硬掛鈎，便可以任美國通過對美元的操縱而魚肉。

香港的防線是用美元外匯購買港元來支撐匯率，代價是港元的利率上升。一方面，美國要衝擊聯繫匯率便需動用港元，在市場上購買港元，自必然把港元的利率逼升。另一方面，香港要阻截美國在市場上的襲擊，也要減少美元與港元的利率差引致資金從港元資產跑往美元資產。

香港不能不容許利率上升，即使香港動用外匯儲備，有中央政府外匯的最後支持，代價還是港元利率上升。也即使在美國襲擊之時，可因港元成本上升，美國難以持續地購入港元，再低價出售來打擊港元匯率，但利率差仍會驅使不少資金從港元資產外流，香港還需維持稍高利率來作防禦，這對本地經濟當然有壓力。然而，利率升高的壓力部分可由不斷在市場供應美元，以此打擊外資造空港元的企圖，從而可減緩香港利率上升的速度。

當前在美國制裁俄羅斯之後，對華裔與國人，及其他資本的美元資產帶有一定的風險。美國的經濟亦面對危機，美元利率未必可以長期維持上升的勢頭，因而美元匯率也便有回落風險。這些風險應該可反映在港元與美元的利率差上，港元可不用完全跟從美元利率增加的步伐，由此而可稍為保護香港的經濟和金融穩定。若香港新一屆政府可以大力發展經濟，穩定乃至提升投資信心，抵銷美元利率衝擊的能力更會增大。

當然，這樣的攻防戰有一個前提，就是美國不會像對伊朗、北韓那樣，把香港排除在美元國際系統之外，至多如對付俄羅斯那樣只封鎖、排斥部分俄羅斯銀行，還留有與美元的連接窗口。內地加香港的外匯儲備龐大，經濟金融力量遠勝俄羅斯，若這樣局部的制裁，不可能打垮港元。香港在中央政府支持下還有空間與時間來建立進一步防禦陣線。

人民幣不可能短期替代美元，但以人民幣離岸市場和香港現有離岸美元市場的發展，以至香港發展其他貨幣的離岸市場，相信可減低香港受美元衝擊的影響。但最後還要等待美元霸權的逐步瓦解，國際金融體系產生大變。如香港在中央支持下要與美國作時間競賽，建立防禦機制。