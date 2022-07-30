要保證香港特區的國家安全，保證《港區國安法》在香港落地，融入香港「普通法」的「法治」，發揮作用，最關鍵的環節是香港司法領域的「司法獨立」不能惡變成「司法獨大」，不能讓香港司法領域出現的問題成為「無王管」或「管不了」。

事實證明，香港的「司法獨立」成為「司法獨大」之後，就會把本地司法凌駕在國家司法之上、凌駕在「全國人大」這個國家最高立法機構之上，就會用「普通法」的路子審理全國人大常委會的解釋權和決定是否「適用香港」，就會出現由香港法院、法官「判定」國家法律是否與香港法律「相扞格」，就會出現司法中人公然反對《港區國安法》在香港實施，就會出現對香港某些政治勢力以及個人提供「保護傘」，就會無視香港司法和法治出現了嚴重問題，就會對殖民地文化千方百計予以保護，就會對司法改革拚命抗拒，就會把法律工具當政治武器，國家安全就會出現大漏洞，中央全面管治權就會遇到「攔路虎」，香港的「一國兩制」就會走樣、變形。

問題如此具顛覆性，中央政府能夠無視香港的「司法獨大」嗎？

由英國打造的香港法律制度，回歸後被司法領域的利益固化把持，將「司法獨立」膨脹成「司法獨大」，有兩大原因：一是97回歸後，香港司法界獲得了更高的「司法獨立」授權，獲得了「終審權」，設立「終審法院」，讓司法界誤以為香港的司法不是地方級司法，而是「準國家級」地位的司法，「終審」二字讓他們以為可以和「全國人大」及國家司法體系叫板。

二是港英治下的司法體制，效忠對象只是英國，97回歸後不可能自動轉變為中國，更不可能有維護中國國家安全的意識，他們中的一些人仍深具「英女王」意識，有嚴重的戀殖心態；他們以此為大、為高人一等，肆意膨脹也。