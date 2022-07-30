中國大陸的《反分裂國家法》規定，在三種情況之下將會被迫使用武力實現統一：第一，「台獨」分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實；第二，發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變；第三，和平統一的可能性完全喪失。

以此觀之，作為美國政府第三號人物的眾議院議長佩洛西如果真的竄訪台灣，不管從甚麼角度看都應該屬於「重大事變」，北京怎能坐視不理？外交部和國防部發言人已接連發出嚴厲警告，老美若是一意孤行，只能促使大陸提前武統台灣。

早在2005年通過《反分裂國家法》後，時任國家主席的胡錦濤就嚴正宣告，「到我們這一代人，如果國家被肢解了，我們對得起我們的祖宗、對得起我們的先人、對得起我們的後人嗎？因此，在這個問題上我們別無選擇。」十幾年後的今天，中國綜合實力包括軍事實力已躍上新台階，當今領導人又以強硬著稱，更不可能在台灣問題上退縮，畢竟誰也承擔不起國家被分裂的歷史責任。美方蓄意觸碰中方底線，中方別無選擇之下只有不惜一戰，反而美方應該仔細掂量，是否真的想在台海挑起戰爭？台灣問題關乎中國核心利益，沒有任何妥協空間，美國又有甚麼角色？能夠付出多大代價？

某些美國政客鼓譟要求軍方派遣航母和戰機為佩洛西護航，這只能說明他們幼稚無知，連兵凶戰危的道理也不懂。須知時移世易，如今中美在亞太地區的軍事實力已發生翻天覆地的變化，美軍再也無法隨意自出自入，一旦爆發軍事衝突，其航母絕不可能全身而退。內地有評論指出，佩洛西訪台，解放軍將出師有名，是對台灣軍事控制的契機，一旦中美發生海上衝突，美國航母編隊將被消滅。

這不是危言聳聽，而是客觀描述，解放軍針對台海和南海備戰已久，海軍、空軍和火箭軍編織了一個完善的反介入體系，起碼在第一島鏈對美軍擁有絕對優勢。美軍高層對此心知肚明，所以壓根兒不想佩洛西訪台，只是因為華府政客不停鼓譟，軍方才不得不表示會確保佩洛西訪台安全。其實他們也知道，如果台海爆發戰爭，美軍尚且未必能夠自保，更別說要確保佩洛西安全。這位年逾八旬的老婦不甘寂寞，放着好好日子不過，偏要無事生非肆意挑釁，下場注定可恥可悲。