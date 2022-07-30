人氣男團在紅館舉行的演唱會發生史無前例的恐怖意外，懸掛在舞台半空的巨型屏幕懷疑有鋼索突然斷裂，直墮下方舞台，擊中兩名男舞蹈員，其中一人據稱頸椎及頭部嚴重受傷，留醫ICU。事件固然非常不幸，但絕非意外這麼簡單，當中必然涉及人為疏忽。

工程承辦商絕對是第一責任人，而主辦單位亦責無旁貸。事實上，自演唱會確定舉行開始，不少鏡粉對其公司售票安排已非常不滿，甚至指摘該公司賺到盡，完全沒有道德可言；及至演唱會開鑼又發生連串意外，包括其中一名男團成員跌落台，幸沒有搞出人命；一班舞蹈員亦早有微言，要求主辦單位正視舞台安全，可惜言者諄諄，聽者藐藐。主辦單位是如何審批標書合約，如何簽收舞台設備，顯然絕非賊喊捉賊式說句「徹查事件，不排除報警」便能撇清關係。

當然，肇禍原因仍有待釐清，但今次事件竟然又被一眾黃絲和鏡粉上綱上線為「大陸的錯」，則令人嘆為觀止。話說事故發生後，網上迅即流傳一份舞台製作的承辦商名單，當中包括一間被指為有「東莞背景」的廣告製作公司。於是乎，一眾黃絲鏡粉不分青紅皂白，眾口一詞怒斥這間「大陸公司」偷工減料、用淘寶貨、豆腐渣害死人云云。幸好該公司反應快捷，旋即發出聲明，澄清只負責舞台美術工程部分，並無參與任何機械工程或導致意外相關工程的任何製作。

別說該廣告製作公司「被食死貓」，退一步說，這隊男團所屬的電視台及旗下公司「這麼黃」，得到這麼多黃人支持，為何會選用「大陸公司」呢？都說黃色經濟圈就是一條上層黃人搵下層黃人笨的產業鏈，何況「人一黃，腦死亡」，才會令一宗可怕事故無端被轉移焦點為「大陸的錯」。