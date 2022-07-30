在香港時間本周四晚上，中國國家主席習近平與美國總統拜登舉行了電話會議，習主席明言，美國視中國為最大的對手，純屬誤判。這意思是說，中美兩國合作的空間大於競爭，北京從來不打算要成為華盛頓的敵人。

中國領導人從來說話算話，習主席上述的一番言論，美國人要是會聽，其實已經可以釋除了最大的疑慮。箇中道理如何，且容我細細道來。

目前美國最大的憂慮，就是北京會發動台海戰爭。近日，華盛頓政府有戰略研究員指出，北京很可能會趁烏克蘭戰爭的機會，順勢收復台灣，故海峽戰爭或許會在一年半之內爆發。這一番推斷全無根據，卻講得像是有鼻子、有眼睛，白宮之中的愚人不少，很多人就可能信以為真，以為在未來五、六百天之內，北京就會揮軍攻台，因此，怪不得他們要急如熱鍋上的螞蟻。

假如在一年半之內，解放軍果真把台灣拿下，再如外界臆測般，會將全球最大規模的晶片製造公司台積電據為己有，緊捏着世界晶片供應的咽喉。要是如此，中國就名副其實，變成美國最大的對手了。

然而，習主席已經把話挑明，他告訴你，美國視中國為最大的假想敵，乃是誤判。既然是誤判，就等於側面說明了，解放軍根本沒有攻打台灣的計劃，美國人大可以放下心來。當然，要中國堅持走和平統一路線，是有條件的，就是台灣絕不能走上獨立之路，這是北京不可逾越的一條紅線。這條紅線不被挑戰，人民子弟兵不會輕言動武，但如果台灣膽敢在哪一天宣布獨立，則不必待至一年半，說不定在一天半之內，北京解放台灣的號角，就會吹響！