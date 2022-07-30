美國眾議院議長佩洛西亞洲之旅，是否真的把台灣列作其中一站，成了中美關係突趨緊張的助燃劑，美國政客做騷炒作雖閒過立秋，惟寶島內的同胞卻為此惶恐不安，這位花旗老奶奶真是好帶挈。

整齣「佩洛西訪台之亂」，遠東地區曾舉牌「請求美軍登陸」、習慣自掩一隻眼睛來看世界的人，或許會覺得難道人家沒有選擇出訪地的自由？這樣對待一個老奶奶算不算虐老呀？但問題是，這等率團訪問並非到夜市吃吃炸雞排與「棺材板」、走進光南大批發買買廉價襪子便算，而是會與當地政界人士會面，那麼，作為美國總統繼任順序第二人的佩洛西，出訪台灣便另有象徵意義。

可笑的是，美方有官員還搬出「政府不能指示佩洛西做甚麼，一切是她的決定，要尊重三權分立」，又指「北京未必能分清佩洛西與總統拜登的分別，亦不明白拜登不能下令佩洛西取消訪台」等來說事，然而報道指亞洲區內有美國盟友也視此等行程為一種挑釁，莫非眾人皆醉只山姆大叔一人獨醒？

拜登政府去年辦首屆線上「民主峰會」，台灣赫然出現在獲邀與會之列，已是一次對北京底線的試探，如今再來食髓知味，挑釁意味極濃，山姆大叔也沒料到這次玩出真火，竟換來北京強烈回應，甚至有可能以軍事方式回敬，白宮國家安全委員會發言人柯比日前推說佩洛西之行根本未正式宣布，山姆大叔心虛膽怯已溢於言表。

坊間分析了北京對佩洛西訪台可能採取的「歡迎」儀式，當中以向台灣附近海域試射導彈較有看點，皆因可看看1996年曾「不辭而別」的美方航母編隊與戰鬥群，在中美軍事實力已大幅收窄差距的今天，逃逸速度已進步到何種境地。佩洛西其實可像上回般稱病化解尷尬，但新冠染過了，可試試猴痘。