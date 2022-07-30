香港跳唱男子組合MIRROR日前在紅館舉行第四場演唱會，演出期間，舞台中央一塊懸空的大屏幕突然掉落，砸傷5個舞蹈員，其中兩人須送院治理。事件除受香港社會廣泛關注，亦引起國際傳媒報道。

此次一連12場演唱會備受外界關注，然而綵排及表演期間事故頻發，舞台多次出現不穩定情況，多位舞蹈員受傷入院。情況引起社會和業界嘩然，紛紛質疑製作單位的專業性。同時，疫情肆虐下，不少表演項目被取消或暫停，主辦單位為刪減預算，可能導致綵排時間縮短，令表演者和工作人員未能完全適應舞台設置及燈光，間接造成意外。

特首李家超隨即發表聲明，表示對事故感到震驚，向傷者致以慰問，並指示康文署聯同相關政府部門全面調查事件，以及檢視同類表演活動的安全要求。文體旅局局長楊潤雄及勞福局局長孫玉菡昨日表示，康文署已成立工作小組，會與相關部門及專家徹查事件成因，若有人需就此負責，將嚴厲執法，並會探討作出改善措施，確保未來舞台表演可以更加安全。香港舞台藝術從業員工會亦指事件屬嚴重工業意外，促請相關機構對演唱會意外負上全部責任。

意外事故一宗都嫌多，筆者對傷者表示深切慰問，冀他們早日康復。是次事故嚴重，更凸顯舞台設計安全考量的不足及表演監製的專業問題。期望政府盡快徹查成因；向立法會民政事務委員會交代調查結果及改善建議；加強與表演製作單位的溝通，確保舞台安全；提供一切人道協助，彈性處理傷者家屬訴求。文體旅局亦應加強對舞台表演的關注，檢視相關設計的安全規定，並增撥資源，推動本地文藝活動的同時，保障舞台表演人員的權益。