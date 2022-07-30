明朝有一官箴，刻於西安碑林，留存後世，為明代名臣年富之座右銘，其言乃為官之正道：「吏不畏吾嚴而畏吾廉，民不服吾能而服吾公；廉則吏不敢慢，公則民不敢欺。公生明，廉生威。」年富為官一生，任事升遷多易，但官品始終如一，得《明史》稱讚「遇事果敢有為，權勢莫能撓」及「廉正強直，始終不渝」，千古流芳。特區受勳的高官有此底氣嗎？

上任林鄭政府，為官一屆5年，經過黑色暴亂和世紀疫症的洗禮，卻沒有認真深刻吸取失敗的管治教訓，以為臨別秋波，廣派數目空前的「荷蘭水蓋」，便可收買人心。「拉人裙冚自己腳」，掩蓋管治的失誤，更見欲蓋彌彰，儘管授勳名單是官民混合，但人民的眼睛是雪亮的，對毫無官職、不受俸祿的民間獲獎者，無人會被批評是德不配位。可是，那些盡享朝廷俸祿的獲獎高官，是否令特區的管治生威生明？事實是劣評如潮，否則便不會破天荒地被押後近一個月才公布。

百姓拿起授勳名單細觀之，都會不期然地問：「公生明」了嗎？「廉生威」了嗎？為甚麼袒護黑暴連儂牆的食環署，其上級問責局局長不受罰、不被追責，反而有獎？是獎她隻眼開隻眼閉，縱容連儂牆抹黑愛國愛港和反共反中有功嗎？同理，廉政公署沒有讓4,300萬元政治黑金案依法交審，讓黑金金主和受賄者逍遙法外，可獲獎嗎？負責區議會選舉的局長，不聽民意，卻屈膝於反中亂港勢力和前高官的聯署要求，如期舉行區議會選舉，令區議會變天，獎其「木馬屠城」大功嗎？失職、瀆職高官劣迹斑斑，卻獲授勳，何以生明生威？

林鄭竟敢獎奸庸懶廢官，用心陰毒，公器私用，報答裙下之臣，卻把勳章徹底降格貶值了。