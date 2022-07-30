新一屆特區政府運作快一個月，歷屆積壓下來嘅陋習、弊政陸續浮現！像司法拖延改革；法官犯錯不負責，兩層投訴機制去年8月中旬生效至今，仍冇一宗投訴成立；而東方勇於為民發聲，卻飽受司法針對，絕非一朝一夕之事。難怪有論者喟然慨嘆：回歸都已25年，為何愛國愛港仍然被視為原罪，仍然飽受針對？

對於以上問題，老朽偶然興起一些浮想迷思，有時又憶起魯迅說過的一些罵語，譬如對一些裝神道鬼嘅昏蟲，魯迅說：人事不修，群趨鬼道，所謂國將亡聽命於神者哉！不過，魯迅並非「尋釁滋事」之徒，佢心憂天下，敢為人先，勇於面對現實，他曾說「由我造出來的酸酒，當然應該由我自己來喝乾」。老朽心想，要是做領導的都有這種「自吞酸酒」嘅胸襟，就不會有這麼多不公不義之事！

毛澤東做領導，卻常有卓見，他曾說：「一個人有動脈、靜脈，通過心臟進行血液循環，還要通過肺部進行呼吸，呼出二氧化碳，吸進新鮮氧氣，這就是吐故納新。一個無產階級的黨也要吐故納新，才能朝氣蓬勃。不清除廢料，不吸收新鮮血液，黨就沒有朝氣。」這段話的一個關鍵詞就是「吐故納新」，習氣功嘅人應更能領悟。

各位，回歸咗咁耐，社會依然難樹立新風，何以故？咪就係未能吐故納新囉！好似廢立法會「不合常理」之暑假兩個半月休會；又如本報一早倡議「法官除假髮」去殖化改革，可惜至今仍未見法官頭上見真髮。當然，仍有值得一讚嘅就係，經本報全力倡議下，各大紀律部隊已轉用中式步操，操普通話口令，令人耳目一新！事實上，只有吐故納新，才可令社會朝氣勃勃，而勇於改變，糾正錯誤觀念，香港才會進步，真正彰顯新風！