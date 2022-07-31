世界視線：澤氏只懂求援　懶理人民死活

俄烏戰爭再次陷入膠着狀態：俄軍在各條戰線放緩推進，烏方喊了多時的大反攻也未見寸進。戰爭拖延下對烏克蘭愈來愈不利，於是烏國總統澤連斯基近日聯同妻子奧廖娜頻頻粉墨登場，共同受訪及拍攝寫真，盼以軟實力爭取外界支持。惟他們醉翁之意不在酒，最終目的還是要錢，歐美趕緊送上花碌碌的巨額軍事援助，以支持基輔政府繼續捍衞西方價值觀。

在戰爭持續之際，澤氏夫婦突然接受時尚雜誌《VOGUE》訪問，並在烏克蘭總統府及破敗的機場等地拍攝寫真。從《VOGUE》發布的拍攝花絮，可見夫婦二人在鏡頭前有講有笑。有網民感謝雜誌對烏克蘭的支持，但更多的是批評聲音。有烏國網民留言：「戰場上不斷有士兵犧牲，你們卻笑得出，還有空去當模特兒拍寫真？」「演員的基本功還在，還是好好做你原來的職業去吧。」

戰爭大大推高歐美民眾的生活成本，間接打擊他們援烏的意願。對此，澤連斯基也開始着急，於是以受害者身份、從道德高點上在《紐約郵報》撰文，當起教師爺「提醒」厭倦了對烏提供援助的人，指烏克蘭人為西方價值和世界安全獻出性命，通脹和新冠疫情相比下都是次要，重申西方必須提供援助。基輔政府之後更警告摩根大通、花旗和滙豐銀行領導人，敦促他們切斷與俄羅斯石油集團的交易，否則起訴資助俄羅斯戰爭罪。

烏軍在戰場傷亡慘重，急需補充新血，近日軍方把男性徵兵最高年齡從60歲提高至70歲。此外，在官僚主義下兵役制度把希望作戰人士拒諸門外，反倒是吸收了不願作戰及不合格人士，導致軍隊士氣低落。在這背景下，澤氏仍聲稱要在3至6周內奪回被俄軍控制的所有領土，「因為冬天到來的話，仗就更不好打」，並演變成對俄有利的消耗戰。

俄烏雙方打了半年，和平談判一直陷入停滯狀態，持續的軍事衝突只會進一步加大平民的傷亡，故有人到烏總統官網發布請願信，呼籲基輔當局盡快與俄方恢復談判。惟基輔表明，只有俄國被打敗之後才能談判；俄軍則索性放慢腳步，打算慢慢耗死烏方。烏克蘭人民的苦難，成就了澤氏夫婦的表演。