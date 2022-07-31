功夫茶：邊陲建屋係咁谷　舊區活化就唔郁

本港民生問題多多，其中土地房屋問題困擾咗港人多年，新一屆政府上場之後，自然要加把勁去解決啦！要起屋，自然要覓地，但財政司司長陳茂波近期又將目光放喺郊野公園邊陲地之上，惹來環團群起批評，結果要特首李家超出嚟補鑊！查實姑勿論發展邊陲地係好定壞，既然有反對聲音，即係有阻力啦，按過往經驗嚟講，有阻力嘅方案，唔太可能喺短期內實現；換言之，呢項方案好大機會又係「前人種樹」。查實除咗發展邊陲地，本港仲有好多地可以用，例如活化舊區咁，何解港府要捨易取難呢？

嗱，功夫茶並唔係完全反對發展郊野公園邊陲地嘅，事關唔係所有郊野公園邊陲地都有保育價值。之不過，邊陲地應該點去定義，規劃發展嗰陣又會唔會「踩界」，起起吓樓，起咗入去郊野公園呢？大家都有眼睇嘅，之前有條擺到明係違建嘅道路，開發商被規劃署票控嗰陣，裁判官又因地界模糊，判開發商脫罪；有啲咁嘅判決開壞先例，環團又點會唔驚呢？查實陳茂波喺提出發展郊野公園邊陲地之前，係咪應該劃番清楚啲地界先；之後仲要搵專家評估生態價值，評估起樓對於附近生態嘅影響等等，相信由研究到第一幢樓落成，至少都要10年時間啦！

陳茂波呢邊廂講完，立即被環團群起「圍攻」！特首李家超尋日急急腳出嚟為事件「降溫」，話當局希望探討各種土地供應來源嘅可能性，現階段最主要係考慮綠化地帶土地，郊野公園邊陲地只係次要喎。環境及生態局局長謝展寰又話，現時討論係咪發展郊野公園係遠咗啲。就咁睇，似乎港府內部對於係咪發展郊野公園邊陲地都未有共識，咁又何必拎出嚟同公眾講呢？港府係咪應該關埋門開個會，好好討論一吓先？

講到底，香港現時係咪已經無地可用，非要發展郊野公園邊陲地不可？唔係囉！先唔講斥資巨大嘅北部都會區，本港現時有唔少舊區可以重建，又有好多已經空置多年嘅工廈可以活化，又點會無地可用呢？講到舊區重建，諸如土瓜灣、旺角等地都有大量舊樓，甚至稱得上危樓，當然都有啲有歷史保育價值，但絕大部分都可以收回並用於重建；至於活化工廈，隨住工業逐漸式微，愈嚟愈多工廈十室九空，當局大可以改建成住宅，咪可以短時間內增加房屋供應囉！再唔係，拆咗重建又得，點都好過由得呢啲工廈繼續丟空，淪為蚊蟲鼠蟻甚至不法分子嘅窩藏點啦！

相對發展郊野公園邊陲地，抑或綠化地帶，舊區重建同活化工廈甚少遭到環團批評，甚至唔少居民都非常歡迎，畢竟邊個會想自己居住嗰區係烏煙瘴氣呢！可惜嘅係，近年嚟被納入重建嘅舊區少之又少，已被納入嘅又拖完再拖，好似土瓜灣「五街」同「十三街」，至今重建無期。當局解釋話係技術困難喎，查實世上無難事，只怕有心人啫！