正論：消費券領取混亂　八達通為難長者

第二階段消費券將於下月初派發，惟使用八達通領取首階段消費券的市民當中，至今仍有近62萬人因未消費滿4,000元，而未獲政府派發1,000元消費券「尾數」，若今日仍不將尾數「使盡」，最終有可能喪失領取尾數資格。問題是，使用八達通領取消費券大多為長者，如此複雜的領取方法，無異於為難他們。

政府年初宣布向市民發放總共一萬元的電子消費券，首階段派發5,000元，使用支付寶香港、TapnGo「拍住賞」或WeChat Pay HK帳戶收取消費券的市民於4月已全數領取5,000元，唯獨八達通用戶需分兩次領取，即先於4月收取4,000元消費券，再於6月16日起獲發1,000元尾數，但當局設下條件，用戶必須累積「合資格消費」滿4,000元，否則不獲發尾數。然而，合資格消費並不包括牌照費等政府收費，水、電費等的公用事業收費，公院診所收費等亦排除在外；加上八達通查詢合資格消費的途徑不足，長者未必懂用八達通手機應用程式，以致許多長者自以為已用盡首4,000元消費券，實則不然，引發許多混亂。

消費券的原意是為了振興疫下疲不能興的經濟，既為市民紓困，也為商戶帶來一筆可觀收入，一舉兩得，出發點絕對是好。可惜港府思慮不周的老毛病始終不改，對不少長者來說，電子消費是陌生事物，他們只能選擇推出已經廿多年的八達通來領取消費券，但由於八達通系統有限制，必須將5,000元分期發放，加上政府又規定用戶必須累積合資格消費滿4,000元才能領取餘下1,000元，致令許多長者被搞得頭暈轉向「蒙查查」。正如關注團體指出，政府應提早與八達通公司商討調高儲值額上限，供市民一次過領取消費券，不需分階段，長者可以「攞幾多，使幾多」，並在八達通機屏幕於交易時顯示累計合資格消費額，甚至發手機短訊提醒長者。這些都是可行之法，亦不難做到，端視乎港府有沒有急民所急、有沒有站在市民角度出發而已。

更有甚者，港府派發電子消費券的另一目的是推動電子支付，但有調查顯示，多達6成受訪港人仍然選用八達通領取電子消費券，未能改善市民依賴單一電子支付工具的情況。這顯然與港府長期輕視電子支付、缺乏推廣教育有關。前財爺曾俊華甚至對電子支付充滿不屑，認為不安全。正因為港產官僚故步自封、不思進取，以致內地及其他周邊地區電子支付發展一日千里，香港卻停留在廿多年前的八達通階段，醜不堪言。

當然，消費券引發的混亂豈止這些，早前因為港府突然一刀切將所有以「永久性地離開香港」為由提早提取強積金的市民「DQ」，指其不符領取消費券資格，激起極大民怨。都說港產官僚永遠只知坐在冷氣房閉門造車，跟民情完全脫節，以致一手好牌都被他們打爛，神奇也化為腐朽，信焉！