對政府，總有恨鐵不成鋼的要求，尤其是在今天，黑暴平復，各方面正在撥亂反正中，百廢待興。且中美矛盾日盛，美國威逼愈來愈明顯，金融方面也已呈現壓力。我們總希望政府把各種問題解決，既慰民心，也可輕裝上陣，應對美國今後的各方面挑戰。

但是以黑暴為例，冰凍三尺，非一日之寒。美國在港部署了幾十年，英國在港的殖民主義也深耕過百年。內地來港難民也好，移民也好，大多為個人利益，缺家國情懷，來港不過是往發達的西方國家繼續跑的中途站，這種思想經一、兩代都難以磨滅。在這樣的社會，多年積累下的政治、文化，以至經濟基礎，怎可期望回歸25年便可以改變。更何況回歸25年，民心回歸更劣於前朝。

美國選擇在香港發動顏色革命，是因為香港最有條件，一如美國在烏克蘭那樣可輕易成功。若不是中央政府強硬，香港或許已淪陷了。即使換了國旗，卻是換湯不換藥，舊的公開侵犯主權的殖民主義，便變成用治權替代主權的新殖民主義。觀乎香港可以有百萬人上街示威，其中不少無知盲動，可若林鄭政府在當時擺脫中央，屈服於暴民，相信會有不少港人雀躍，以為革命成功，可保存英國體制於中國的香港。最近的移民潮，也證明不少港人政治上是不可靠的。

當然，面對這樣的困難，新一屆政府仍要迎難而上。我們除支持，還要警惕會不會某些政策範疇還有苟且因循，不思改進。政府與建制內部相信還有頑固力量，抗拒香港回歸中國之內的改革與重新發展，還眷戀新舊殖民主義的體制和文化。黑暴之後，國安法與效忠宣誓抑止了公開的反叛，卻不可能保證不會有其他明裏暗裏阻撓發展，以遂其仇港仇中的心理。美國等西方勢力仍然虎視眈眈，意圖破壞。

但總的來說，政權在我，治權不放，在中央的支持下，新一屆政府只要穩步改革體制與政策不合理之處，重新推動社會整體的發展，至少可如內地改革的效果，用增量改革來推動存量改革，用經濟的發展來紓解社會現有矛盾，借民生經濟提升來使民心回歸，給政府騰出時間與空間來把幾十年、上百年殖民主義積累下來的問題從根本解決。這是急也急不來，卻不能停步緩步。中央嚴厲的督促下，政黨、社團與社會各方都應只爭朝夕，但不能強迫立竿見影。