當年國民黨在老蔣年代就迷信，只要有美國和西方反共陣營的支持，就一定能打倒共產黨。他們是一群「唯武器論」者、「唯軍援論」者，他們的底氣在於吹噓有幾百萬大軍，有多少個全副美式裝備的「王牌」軍師，吹噓源源不斷的美元和物資就能支撐天下。

老蔣從來不知也不信共產黨代表了人民的利益，代表了中華民族偉大復興的希望，代表了時代大勢，代表了歷史新興力量，而這一切必然戰勝腐朽沒落、維護帝國主義、封建主義、官僚資本主義利益集團的國民黨，美國的軍事援助只能是陪葬品。

現在，跑到台灣的國民黨的割據政權，早已遵奉美國的要求，「改革」了自己的政治體制，搞美式民主、搞政黨輪替。台灣朝野民進黨、國民黨更加「親美崇美」，相信這種美式民主更能讓台灣「獲得自主決定自己的命運」——實現「台獨」；相信美國也會因此更加支持「台獨」，他們以為只要得到美國的支持——特別是美國的軍售支持、軍事保障支持（最好是出兵保護台灣），就可以無懼大陸「武力犯台」，就能打敗共產黨。

他們的迷信、崇美思維還停留在老蔣年代且有過之，當年老蔣迷信美國、崇尚美國支持自己一定能打敗共產黨時，還有一點「事實根據」，即共產黨的各方面力量特別是武裝力量遠不如老蔣，國民黨是飛機加大炮，共產黨是小米加步槍。現在情況早已大反轉，台海之戰一旦爆發，解放軍一旦發動武統，美台加起來的力量也絕不能抵擋大陸碾壓式的打擊和摧毀，今時今日台灣方面還在迷信美國，還以為「倚美謀獨」能夠成功，那是腦袋進水可養魚也。

山姆大叔看到台灣當局傻得如此可愛、蠢得如此癡情，會經常「忍不住」提醒台灣，哪天共軍真的打過來，千萬別指望美軍會參戰相救，能否保住台灣全靠「閣下自理」。然而，台灣那幫「傻帽兒」就是不信。