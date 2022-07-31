近年來每逢中美元首對話，美方都會作出一些承諾，例如不支持台獨、無意同中國發生衝突等等。這次也不例外，拜登除了老生常談，還表示願同中方坦誠對話，加強合作，堅持一個中國政策，有效管控競爭和分歧，推動美中關係穩定發展云云。聽起來誠意滿滿，實際上說一套做一套，中國人早就不信這種美式承諾。

這次將近兩小時20分鐘的對話，焦點依然放在台灣問題，尤其是美國眾議院議長佩洛西企圖竄訪台灣的背景下，雙方都繞不開這個話題。中方的表述是「民意不可違，玩火必自焚」，語調比前幾次通話嚴厲得多。西方媒體對此諸多解讀，其實不必解讀，中方的態度已經很明顯，14億中國人為了維護國家主權和領土完整，必將不惜一戰。如果美方肆意玩火，只能後果自負，拜登聽懂了嗎？

事實上，拜登內外交困，日子並不好過。美國第二季GDP同比下降0.9%，已經連續兩個季度錄得負增長，意味已陷入「技術性衰退」，另一方面通脹依然居高不下，滯脹危機揮之不去。怎麼辦？看來只能求助於中國。中國是世界第一製造大國 ，又是世界第一貿易大國，不向中國求助還能向誰求助？這也正是拜登上台以來5次主動要求與中國領導人通話的真正原因。當然，中國領導人並不吝嗇，向美方提出真誠建議：中美應該就宏觀經濟政策協調，維護全球產業鏈供應鏈穩定，保障全球能源和糧食安全；違背規律搞脫鈎斷鏈，無助於提振美國經濟，也將使世界經濟變得更加脆弱。這番話可謂苦口婆心，拜登又聽懂了嗎？

拜登也許不是不懂這些道理，只是身不由己。美國政治全面右轉，反華陷入歇斯底里，華府乃至整個國家已被鷹派勢力騎劫，即使拜登真的想推動中美關係穩定發展，也是無能為力。最明顯的例子是，拜登及多名財金官員都主張撤銷對華產品徵稅，以紓緩通脹，減輕民眾負擔，卻因為貿易代表戴琪等鷹派政客阻撓，此事一直懸而未決，今次中美元首通話甚至隻字不提。

同樣道理，佩洛西執意訪台，也是鷹派勢力在背後策劃和推動，目的就是要製造地緣政治緊張，正如挑動俄烏戰爭，他們從來都是唯恐天下不亂。在此情況下，即使中美元首通話百次，也無法改善雙方關係，中國人千萬不要抱有任何幻想。