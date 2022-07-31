MIRROR演唱會大屏幕事故，被砸中頸椎的男舞蹈員經過兩次大手術後情況危殆。事件令人痛心疾首，惟事發已經逾兩日，人們但見涉事單位互相卸責，醜態百出，令人不齒。

主辦機構賊喊捉賊式「必會徹查，不排除報警」，彷彿事不關己一般；四個舞台製作承辦商之中，其中一個當晚已經「割席」，表明大屏幕工程唔關佢事；另一個前晚發表聲明，強調透過總承辦商的指定供應商提供機械部分，包括屏幕升降威吔機及鋼纜；總承辦商則不發一言；就連電視台大老闆所謂支付所有醫藥費也令人質疑其誠意，皆因公院醫藥費極之廉宜，遑論MIRROR連公開交代一句也欠奉。

一眾黃絲鏡粉同樣「姓賴」，他們不怪罪主辦機構沒有盡責確保表演者安全，更不要求偶像交代，反而第一時間怪起「大陸」來，誣稱「大陸公司」豆腐渣工程害人不淺。但隨着內情愈揭愈多，「大陸公司」顯然是無辜，於是他們又賴起政府來，怒斥康文署出租場地後便沒有監管，應負最大責任云云。再次讓人見識到何謂「人一黃，腦死亡」。

事實上，本港製作演唱會已有極豐富經驗，由張國榮、譚詠麟年代，到四大天王，再到回歸後百花齊放，甚至早前的張敬軒演唱會都極為成功，從來沒有如此嚴重事故發生，唯獨MIRROR演唱會首三場已經亂象不斷，來到第四場終於出事。主辦機構欠缺統籌經驗，為賺盡一分一毫急就章上馬，綵排時間極度不足等，難道責任不比出租場地的政府更大？舞台工程需註冊工程師簽字再交政府審批，這套信靠專業人士的制度行之有效，若政府連每場演唱會都要插手監管，香港想再有創新表演也難。難道以後要回歸到大會堂式企定定「齋唱」才令黃人滿意？