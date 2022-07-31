今日的美國政府，真係蠢到冇朋友，如果前任總統羅斯福、甘迺迪復生，一定會氣得吹鬚睩眼。國際外交博弈，美國本來擁有最好的牌面，卻讓當今的主政者亂搞一通，竟為自己布下一個只輸不贏的局，這叫白宮歷代前人情何以堪？

美國眾議院議長佩洛西聲稱可能會訪問台灣，若然成行，本來是要顯示美利堅的決心和氣魄，以示無懼於中國在台海的軍事威脅。如今佩洛西的亞洲之旅據報已起行，但是否當真會踏足台灣，卻是諱莫如深，說是為了安全問題而不便透露。一個坐擁11艘航空母艦的超級大國，竟然無法大大方方地保障一個政壇老婦外出訪問。試問白宮的老臉，還能往哪兒擱去？

佩洛西就像一個失節婦人，想偷偷去探望外面的私生子，卻生怕被家姑瞧見，整個模樣委實是可憐復可憫！今番即使她能成功出訪台灣，但是去得偷偷摸摸的，毫無大國風範，這便是輸了一局。

若是不去呢，這一局還是要輸，因為世界輿論定然認為，美國是怯於北京的威勢，才不敢讓佩洛西踏足寶島。棋子走到這一步，就叫做「去又死，唔去又死」，佩洛西呀佩洛西，這又何苦來哉？

況且，佩洛西之旅還不止「去是尷尬，不去又尷尬」這麼簡單，若然當真去了，恐怕走的時候就更加尷尬。佩洛西表現得猶如驚弓之鳥，即使當真會飛抵台灣，但日期、時間、路線都要全盤保密，說是生怕會受到解放軍的軍事威脅。然而不知佩洛西可有想過，既然去得如此誠惶誠恐，那麼走的時候又如何？難道你訪問完畢，飛離台海時就不用害怕解放軍嗎？這個老婦人，是逼自己走進死胡同去。