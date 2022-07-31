紅館日前發生罕見意外，一台重逾1,200磅懸於半空的巨型屏幕突然急墜舞台，砸中一名男舞蹈員，導致其頸椎及頭部重創，情況嚴重。有流亡黃人KOL將意外牽扯到移民潮，有着草電台節目主持人則憂慮從此「政府會插隻手埋嚟管」，比起意外本身更加駭人聽聞。

這宗被喻為紅館有史以來最嚴重的意外事故，肇事真相有待查明，惟大眾至今只見到不斷有人與事件割席，各單位猶如在玩「音樂傳波波」遊戲，把「責任氣球」互相推讓，好像沒有一個單位與意外有關，如此情況極不理想，亦印證了一個永恒的道理：心存僥倖、事不關己往往會導致意外發生。這種缺乏承擔的不良風氣，不但令人對香港的前途眼前一黑，亦是對傷者的二次傷害。

有黃人KOL政治上腦，將意外算到移民潮的頭上，盡展黃人「單眼佬看世界，事事欠缺立體」的通病。香港出現移民潮是事實，但無證據顯示涉事者的工作機會來自有人移民騰空職位才獲聘，這也拿來說事明顯是胡謅瞎扯。當然，黃人KOL也有可能是詞不達意，皆因就算舞台製作業界真的有大批從業員移了民，但留下來的人，不管他任職高中低層、前線後勤，總之若在其位置上能力與經驗未達標，甚至釀成意外，這種情況準確的說法應是「後繼無人」，而非諉過於移民潮。

擔心政府會插手管理，收窄文化藝術發展空間，更是可笑至極。港產公僕連1823熱線也不想接聽；防疫抗疫基金致電申請者進行覆檢，響兩聲即收線，申請者回電被駁至電話錄音，無法聯絡，黃人竟然還認為有人好恨做，可以的話港官真不想理。話說回來，或者黃人是想表達他們眼中沒有國安法存在，所以認為反中亂港魑魅魍魎如今仍有空間可任意作反。