公屋輪候時間續創本世紀新高，目前輪候冊上有15萬個家庭及10萬名單身人士，一般申請者的平均輪候時間已升至6.1年。新一屆政府銳意加快土地房屋供應，除了利用組裝合成建築法、利用設計及建造合約模式加快公屋建設外，財政司司長日前重提郊野公園邊陲建屋，指出大欖隧道西南面用地若建公營房屋，將可以提供3.5萬伙。

本港已發展土地佔土地總面積約24%，住宅只佔約7%，卻要支持700萬人的住宿需求，顯然供不應求。有專家於2014年研究大欖郊野公園邊陲建屋的可行性，當時發現大欖隧道旁用地生態價值未必很高，且鄰近交通基建，出入方便，假設用地只用來建公屋居屋，概念上等於公營房屋一年的目標供應量，加上不涉及搬遷或賠償，土地開發成本較低，可行性相對較高，但至今仍徘徊於發展與保育的爭論中。

上述爭論源於「圈地保育」這概念，被劃為保育用途的土地被指不可發展，但事實證明缺乏管理的魚塘會乾涸，土地放置貨櫃令保育價值下降，並非理想的發展模式。生態保育與城市發展毋須僵持於二元對立，香港需實事求是增加房屋供應，若土地適合建屋，就按實際情況一一審視；若生態價值高，政府需投放更多資源，加強力度保育。新加坡、美國的郊野公園只佔當地面積一成，香港卻有40%土地為郊野公園，更不應畫地為牢，筆者認為值得透過科學合理態度針對此土地做研究。

香港的土地房屋問題，社會再無拖延空間，規劃覓地建屋須多管齊下，不論是棕地、閒置私人農地、市區外圍綠化帶，若是合適選址，政府都應盡快落實發展，真正做到善用土地資源，重燃市民安居希望。