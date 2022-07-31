本月27日，北京和聯合國有兩個不同的會議，都談到香港實施《港區國安法》，卻是冰火兩重天，一個救香港生，一個害香港死；一個肯定《港區國安法》為定海神針，一個將之視為眼中釘。身為港人一分子，寒天飲冰水，點滴在心頭，還不清楚誰是救我們的親人，誰是害我們的敵人嗎？中央救香港出生天，聯合國人權事務委員會卻要害香港入深淵。

聯合國人權事務委員會經3次會議後，於27日發表審議結論，公然站在美英的立場，抹黑香港實施《港區國安法》，雙重標準地對待各地都有自己的國家安全立法，竟無視美國用「國內法」干涉中國內政，插手香港，悍然表示關切香港執法和司法，壓迫香港廢除《港區國安法》，完全漠視特區政府在會上申述2019年6月至2020年初黑色暴亂期間，港人的權利和自由不受保障、生命財產受到嚴重威脅的事實真相，若非有《港區國安法》發揮定海神針的作用，香港便不能止暴制亂，恢復社會治安並由亂及治。每一個經歷過那時日日夜夜黑暴烽火洗禮的港人，都感激《港區國安法》是香港不至沉淪的唯一救生圈。

就在同一天，北京舉行高層次省部級主要領導幹部專題研討班，會上國家主席發表重要講話，罕有地在這高層會議上論述《港區國安法》的重要性。他說：「我們依照憲法和《基本法》有效實施對特別行政區的全面管治權，制訂實施香港特別行政區維護國家安全法，牢牢把握香港大局。面對國際局勢急劇變化，我們在鬥爭中維護國家尊嚴和核心利益，牢牢掌握了我國發展和安全主動權。」可見香港實施《港區國安法》是國家重要國策，是國之重法，是制止內外敵對勢力破壞顛覆的定海神針，可憐聯合國人權事務委員會竟墮落為小丑！