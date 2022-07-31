國家主席習近平日前應約與美國總統拜登通電話，雙方就台灣問題各自表達立場。習主席嘅表態強硬和明確是前所未見，譬如說絕不為任何形式的「台獨」勢力留下任何空間；堅決維護中國國家主權和領土完整是14億多中國人民的堅定意志；民意不可違，玩火必自焚！

中國一直指「和平發展、合作共贏」才是人間正道，要站在歷史正確的一邊！但美國卻不斷在搞小動作，甚麼「印太聯盟」、「四方機制峰會」等，然而全部都係雷聲大、雨點小，裝模作樣，何況各國之間又各懷鬼胎，根本搞不出甚麼格局。

見微知著，2022年俄烏開戰後，美國開頭係威係勢要加大力度制裁俄羅斯，之但係印度一開始已拒絕按照美國嘅要求，反而擴大對俄羅斯石油嘅採購！可見美國已非昔日嘅美國，想打誰就打誰，想制裁邊國邊國必冇運行！

事實上，今趟制裁俄羅斯，西方國家都聽美國支笛，向俄羅斯祭出切斷環球銀行金融電訊協會（SWIFT）結算系統等核彈級金融制裁！之不過，國際油氣價格高漲，俄羅斯不但抵住有關制裁，更靠賣油氣穩外匯，如今更重整旗鼓，全力向西方反撲！這情形係老拜登始料不及，佢嘅喉嚨相信必恍如有隻烏蠅卡住，惡心，想吐卻又吐不出來！總之肯定冇癮，制裁原來係把雙刃劍！

而中國近年卻風景獨好，經濟上連續12年穩居全球第二大進口市場，而且連續5年成為全球貨物貿易嘅第一大國！對於美國眾議院議長佩洛西擬訪問台灣，中國國防部發言人明確指出，「中國軍隊絕不會坐視不管」，嚇到老太婆佩洛西嘅亞洲之行把台灣行程列為「暫定」，據云係基於「安全理由」喎，之前話要陪佢一齊去台灣嘅全部冇晒影！