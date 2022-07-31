今年內地及歐洲受到熱浪襲擊，北歐等地出現破紀錄的攝氏40度高溫，多人中暑。香港亦不例外，天文台首次於4月發出酷熱天氣警告，最近更連續十幾日發出酷熱天氣警告；同時，今年亦刷新另一紀錄──最長連續熱夜日數紀錄，持續逾20日。

全球氣溫上升，但香港的勞工法例依然停留在幾十年前的內容，沒有規定僱主為從事戶外工作的工友提供定時休息時間，減少他們中暑的風險。最近兩個月，本港出現數宗懷疑因中暑而死亡的個案，包括保安、園林樹藝等前線行業。今年將舉行世界盃決賽周，這令筆者想起2014年巴西世界盃的例子，道出預防中暑工作的重要性。

該屆世界盃引入新規則：「飲水時間」（water break），當氣溫超過攝氏32度時，上下半場可各有一次喝水暫停。這個規定是國際足協首次引入的，主辦單位擔心球員在高溫下作賽，會容易出現中暑，甚至引發其他併發症，所以國際足協作出了「停一停，抖一抖」決定。試問教練和球員可以要求球證暫停比賽嗎？而球證只會跟着球例指示去做，就是「球例冇就冇，球例有就有」。

返回香港情況，工人就好像在球場內的球員，他們有權要求僱主給予時間休息嗎？在酷熱天氣下，他們於猛烈陽光下暴曬，從事體力勞動工作，為何他們沒有得到「飲水時間」的權利？甚至有時趕工，會要求「加時作賽」，追趕工期，令工友體力透支，得不到適當休息，精神未能集中，工業意外就容易發生。

事實上，有部分僱主體恤工友情況，派發防暑裝備，提供冷氣房、冰機、大型抽風系統，讓工友們抖抖氣消消暑，防止中暑發生。但亦有僱主將勞工法例視為金科玉律，法例要求的，公司可以給予；法例沒有要求的，公司就懶理工人中暑風險。

對於中暑問題，港府一直都是這樣回應：「《僱員補償條例》已訂明，僱員若在受僱工作期間因工作遭遇意外以致受傷或死亡，包括在工作期間中暑導致意外並引致受傷或死亡，僱主須負補償責任。」問題是，很多時候因中暑而誘發本身的身體病變（如心臟病）才是主要死因，在此情況下，筆者處理過不少個案最終都不能歸類為工傷死亡。再說，現時的法律只管不幸事情發生後補償，不能有效預防問題發生，所以政府就需要扮演主動的角色，不要等到再多十幾名工友因中暑猝死，才施施然去檢討條例的漏洞，然後進行萬年諮詢研究。酷熱天氣下工作這個議題牽涉人命，政府應做到「民有所呼，我有所應」。

筆者希望政府盡快立法，訂明僱員在酷熱天氣警告生效時，有明確的休息時間，而在極度高溫下，僱主更要有停工安排。而在立法前，筆者希望僱主體諒工友的需要，應定時給予休息時間，亦要保持工作場所空氣流通，讓他們「回氣」。僱主應視工友為最重要的夥伴，要好好珍惜。