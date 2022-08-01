世界視線：炮聲迎接佩洛西　恐慌不安罩台海

踏入酷暑難耐的8月，中美關係因美國眾議院議長佩洛西可能訪台，變得焦躁不安。火藥庫台灣海峽戰雲密布，中國分別在台海、東海及南海密集舉行5場演習，並公開東風17高超音速彈道導彈試射畫面，在建軍節前後以隆隆炮聲迎接佩洛西。美國航空母艦列根號打擊群加速由南海北上，航向台灣東部海域，一時間風聲鶴唳。

佩洛西在今次亞洲之行故弄玄虛，最後一刻才公布出訪新加坡、馬來西亞、南韓及日本，台灣未見其中。佩洛西專機進入西太平洋前在夏威夷稍事停留，聽取美軍印太司令部的安全簡報，未知是否在軍方力勸下取消訪台。由於佩洛西專機在整個行程中，無可避免經過東海及南海上空，故解放軍在相關海域連場演習，發出嚴厲警告。

就在佩洛西故弄玄虛之際，解放軍啟動演習及宣布新型空中加油機運油20服役。多場演習中以福建平潭一岐嶼的實彈射擊訓練最為矚目，因為它距離台灣新竹市僅126公里，警告意味濃。演習前夕，解放軍北部戰區陸軍第80集團軍突然在社交網發出「備戰」兩個字，配合近日不斷惡化的台海形勢，未免令人憂心忡忡。80集團軍駐地是山東濰坊市，雖然遠在台灣千里之外，但它的表態反映局勢十分嚴峻。無獨有偶，華東地區有人發現解放軍專列把裝備經鐵路運往南方，頗有山雨欲來風滿樓之勢。

在中國官媒層面，有特約評論員指一旦美軍戰機護送佩洛西訪台等同侵略，解放軍警告或驅逐無效後可直接擊落。不只是輿論，中國民間亦有不少類似聲音，美國駐華大使館罕有提醒在華公民如遇緊急狀況，立即與領館聯絡。在中美劍拔弩張關係下，兩國平民有衝突不足為奇，最嚴重後果是觸發連鎖效應。

美國前總統特朗普批評佩洛西令事情變得更糟，為了錢財介入台灣問題。佩洛西早前訪問烏克蘭後，美國國會隨即通過400億美元（約3,120億港元）援助法案，相信最大得益者非中間承包商莫屬。佩洛西前腳剛走，美國眾議院共和黨人提出對台武器租借法案，進一步撥火，刺激中美在台海問題上的緊張關係。