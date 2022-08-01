功夫茶：劏房酷熱如熔爐　為避高溫瞓公園

本港天氣持續酷熱，「酷熱天氣警告」已逾20多日，截至上月27日，已經有22個「熱夜」，係1884年有紀錄以來單月熱夜最多嘅一個月。天文台預料高溫持續到呢個月初，下周中後期有大驟雨及雷暴，屆時氣溫就冇咁熱！

過去一個月，連日高溫，長時間有陽光，天氣報告成日話：市區最高氣溫約36度，新界再高一兩度。熱成咁，都真係好難頂！咦，唔通咁叫做「熱夜」？「熱夜」唔係閃燈幻影下嘅勁歌熱舞，「將今晚今晚交給我」嗰種熱夜，亦唔係阿姐着魚網絲襪跳「熱咖啡」；係指全日最低溫度喺攝氏28度或以上，因全日出現最低溫度嘅時間喺晚間或凌晨，所以稱為「熱夜」。酷熱天氣警告期間，往往晚上氣溫仍高達30度！

各位，住喺劏房嘅市民，日間熱得交關，呢！有社區組織協會發言人尋日喺電台節目表示，唔少劏房戶都指家中太熱，部分鐵皮搭建嘅「天台屋」內更錄得攝氏43度高溫！可以想像，住喺裏面就如酒樓廚房嘅蒸籠，受盡氣！講真，溫度咁高，即使開大冷氣都於事無補！依然感到「熱到爆炸」！

該社區組織協會發言人指出，有劏房居民指屋內溫度較天文台錄得嘅最高氣溫高出6度，為避暑熱，要到公園瞓，起碼有啲樹蔭，地方空曠些，點都冇咁翳焗又悶熱，或等到半夜氣溫稍降先回家！阿哥，男人老狗就話去公園瞓冇大礙，若然劏房女住戶睇怕就唔多方便咯！你估真係會「愛上一個不回家的人」咩？

之前又見到電視台訪問一位住喺劏房嘅阿叔，佢一路吹住大風扇，啲汗就由額頭一滴滴涔涔滴下來！粒粒珍珠咁大，阿叔指間劏房恍如焗桑拿，張床係滾燙㗎！佢年過花甲，退休人士，消暑方法，日間就搭兩蚊巴士「遊車河」兼歎冷氣；晚上間劏房依然如蒸籠，根本瞓唔到覺，是以寧願出街瞓，伏喺樓下休憩處嘅石桌上，話出面暈咗有街坊知，喺劏房焗暈冇人知仲危險！劏房戶之悲歌唱不完，未知身為「父母官」嘅政府要員是否感受到？亦有劏房戶表示，因為家庭收入少，電費咁貴，唔敢長開冷氣，會喺半夜熄咗佢，改開風扇，雖然都難逃苦熱，鬼叫你窮啊，都冇計㗎！

各位，喺同一個電台節目，有天文台前台長就表示應該少開冷氣，以免惡性循環，令天氣愈來愈熱，佢仲話，市民應接受天氣熱，出汗唔代表骯髒喎！阿哥，呢啲咪叫做不食人間煙火囉！劏房戶屈室而居，好多連窗都冇，講啲咁嘅嘢，直頭離地千丈！喂！點解唔叫啲高官日頭辦公唔好開冷氣吖！流汗唔單止唔代表骯髒，仲排毒添！講嘢！