正論：樹大須防有枯枝　檢視紀律不宜遲

網絡年代，假消息偽新聞滿天飛，尤其是三年前反修例暴潮爆發，鋪天蓋地的文宣，其中一個主要攻擊目標是香港警察，雖然謠言止於智者，謊言不攻自破，但無盡中傷抹黑，始終嚴重損害了警隊形象，平定黑暴後，警方正努力修補與市民關係，可是涉及警隊的醜聞，卻不時傳出，阻礙重建執法者的形象。

昨日又爆出涉及警員當值時偷懶的荒唐事件，有短片傳出，在銅鑼灣維景酒店的國安公署臨時總部，一名軍裝警員，懷疑當值期間蛇王「大覺瞓」。影片清楚顯示，身穿軍裝的男警卸槍除鞋，戴上眼罩打橫躺在保安員休息室內睡覺，其槍袋及裝備均除下，放在身旁及腳邊，拍片者步近槍袋位置多時，該名警員熟睡中未能察覺，旁人隨時可以拿走佩槍，後果不堪設想。警員涉嫌違規，包括當值時睡覺及沒有妥善管理所持槍枝及彈藥。

根據消息，事件在近日發生，地點是位於國安公署內的休息室，不單止是警員操守紀律問題，涉及國安公署保安，令社會人士更加注意，網絡短片廣傳，市民大呼荒謬，希望警方嚴肅跟進，盡快給一個交代。警方也未有隱瞞，表示已經收到舉報，立即向相關涉事人員作出紀律調查。有關警員將會調任內勤職務，期間不可佩槍。

有片為證，涉事警員相信會面對紀律行動，事件對警隊形象當然會有一定程度影響，加上今年4月馬料水水警基地集體「蛇王」釣魚事件，令人懷疑是否冰山一角。警員涉及違規及違法的醜聞，多年來時有聽聞，其中一宗最駭人聽聞，是發生於2008年的旺角警署強姦案，探員梁禮仲利用報案系統電腦紀錄，在旺角警署內性侵4名女子，把一名報案少女帶到認人行列室內強姦，最終雖被繩之以法，但對於受害人的傷害，及警隊的名聲的破壞，恐怕難以彌補，十多年來記憶猶新，今年又爆出四名警員涉嫌與未成年少女發生非法性行為，還有其他案件未能盡錄，警隊的內部紀律絕對有需要正視。

樹大有枯枝，族大有乞兒，警隊內除了個人操守引人關注，更嚴重的是，有迹象顯示執法部門及司法機關有人與黑惡勾結，黑白不分，形成保護傘，讓不法分子受庇護，逍遙法外，不排除涉及高級管理層。警隊在清理門戶時，絕對不能只捉魚毛小卒，還須揪出大老虎，一網打盡，把保護傘連根拔起，還給香港人法治的清新環境，黑即是黑，白必須白，不容有灰色地帶。

一竹篙當然不能打盡一船人，沒有人可以抹殺香港警隊多年來功績，包括在暴潮中止暴制亂，勞苦功高。然而市民對執法者有極高要求，相信沒有人敢保證警隊內部沒有違規分子，管理層方面應該要加強維持綱紀，讓公眾知道警隊對違規是零容忍，紀律嚴明，輕則處分告誡，重則清理門戶，革職查辦，違法者必刑事究責。惟有實際行動，方可以令市民信服，紀律部隊，一如其名，嚴守紀律，以身作則，讓大眾重拾信心。