在美國加息壓力下，差不多所有貨幣都對之貶值，歐元、日圓的貶值尤令人注目。而人民幣亦不例外。表面上看，美國加息後，其他貨幣不在利率方面與它靠近，因利率差距，在開放自由的市場上，資金會從利率較低的貨幣區轉移至美元資產。這是西方市場經濟學的基本理論。

正因資金流往美元區，美元匯率上升，其他貨幣貶值。由利率差帶來匯率變化，形成其他貨幣的惡性循環。只有當資金流入美元區的規模足以改變美元在美國的供應，美元利率才會由升轉降。若其他貨幣的利率高於美元利率或至少相等，利率差的作用消除，但這過程裏美元區便已從其他貨幣區攫取大量資金，此消彼長的後果是美元匯率還高企，不易轉頭貶值。

不過，美國內外債務巨大，由利率差吸納的外來資金不足抵債。經濟內部投資長期不足，吸納來的資金不投入實體經濟，對外競爭劣勢、結構矛盾等都不可能得到解決。經濟增長的動力沒有改善，反而因利率升而受到進一步打擊。結果利率會被迫急降。一方面與其他貨幣的利率差會很快消失。美國有估計是在三四季度便可能要降低利率。另方面，今年一二季美國經濟已比連續兩季減少，滯脹威脅重，金融泡沫難以長期維持。外來資金集中於金融，撤走容易。在利率差的作用消滅，除非再有大的戰爭，否則的話，資金會轉而流往新興國家和中國，美元的強勢，不易堅持下去。

歐元日圓的對美元大貶，利率差是藉口。它的貶值早在美國大幅加息之前，顯然有政治和政策因素。一是用低利率，擴大貨幣供應來催谷經濟增長，不惜貶值。二是貨幣貶值可支撐美元的升值，使美國可靠強美元吸納外來資金，抵銷國內債務與經濟衰落的傾向。中美貿易戰已經證明美國的經濟結構難以扭轉外貿赤字的趨勢。強美元是減少逆差成本之方法，歐盟與日本依附美國，外交政策已為美國主宰，金融政策也難免同受美國左右，沒法不依從。

可是中國經濟已減少對美國的依賴，增長循環也開始有所差別，政治上更不會如歐日那樣盲從美國。但為甚麼人民幣仍要因美元影響而要大貶呢？中國外匯是有管制，資金不自由出入。一直以來外貿順差，外匯充裕，正常的情況是人民幣升值而不是貶值，貶值為甚麼呢？