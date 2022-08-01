廣義的說，「愛國者治港」最龐大的隊伍是香港公務員隊伍。公務員隊伍從上到下，都有國家意識、愛國思想、對國效忠，「愛國者治港」方能得到最好的實現。

新上任的公務員事務局局長楊何蓓茵日前表示，她未來工作目標的重中之重會放在公務員培訓上。她強調，公務員不應只是一份工，需要信念、遠景，對國家和特區政府的忠誠。這番話表明，對香港公務員的培訓目標，就是要讓他們成為忠誠的愛國者。

這本來是一個基本要求、普遍做法，但香港回歸20多年來對此竟是一個大空白。愛國二字，忠誠二字，在公務員隊伍中基本無聲，連政務官出身的曾生，在參選特首和當上特首後，都只是高喊「我要做好呢份工」。而在當「伙記和老闆」時，也不知道在政府管治工作中要有「國家意識」，不知「愛國和效忠」是多麼必要。如此這般，香港的管治工作、「一國兩制」的貫徹，怎能不出問題？

楊何蓓茵說，前幾年的事件是一些表徵，顯示了香港對「一國兩制」和國家安全的認識和敏感度不足。是的，沒有國家意識，沒有愛國思想，哪裏會有「國家安全認識」？哪裏會有敏感度？只能是麻木不仁，懵懵懂懂。這還是「好的」，更糟的是，港英餘孽流毒、戀殖心態，認同反中亂港歪理邪說，明裏暗裏支持他們的活動，打壓排斥愛國者，在公務員隊伍中市場不小！

楊何蓓茵說，今年7月1日起，所有新入職公務員，須在3年的試用期內完成基礎培訓，內容包括公務員信念、國情、「一國兩制」概念、國安法等，當中有半日探訪中央駐港機構。

這個探訪中央駐港機構更重要，雖只有半日，但具象徵意義——香港的公務員也是國家公務員。在整個培訓計劃中，香港首長級公務員，將到中央黨校（國家行政學院）參加不同設計的課程，到不同省市參詳內地地方政府「解決不同的挑戰方法」。

中央給他們開小灶也。