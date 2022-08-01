風乍起，吹皺一池春水。聯合國人權事務委員會及歐盟最近接連對香港事務說三道四，甚至要求港府廢除《港區國安法》及煽動罪，這豈止是多管閒事，簡直是賊喊捉賊。香港是中國的地方，實施甚麼法例純屬中國內部事務，干卿底事？美英等西方國家也有國安法例，而且比香港嚴苛得多，為何不要求他們廢除？

美國國安法例固然多如牛毛，英國也不遑多讓。今年初英國開始實施《國家安全投資法案》，嚴厲限制被視為可能損害國家安全的經濟活動，但何謂損害國家安全，全由當局說了算，所以，即使是正常不過的經濟活動，也隨時面臨無理限制和打壓。譬如英國政府禁用華為5G設備，根本與國家安全無關，純粹因為來自美國的政治壓力，問你服未？

至於英國目前正在審議的《國家安全法例草案》，更是無所不包，任何被視為涉及間諜、破壞、外國勢力代理人等行為，只要警方有「合理懷疑」，就可以未經批准而拘捕甚至軟禁。正如有法律界人士指出，《港區國安法》每宗罪行均清楚列出所有犯罪元素，定義清晰易明。相反，英國國安法草案羅列的許多罪名模糊不清，尤其是涉及外國勢力的相關罪名，控方不需證明誰是外國勢力，只需證明被告與外國勢力有直接或間接的關係，包括公司業務來往，便可視為涉及外國勢力指使、控制或其他支援。大家不妨將兩地的國安法比較一下，看看到底是誰侵犯自由和人權。

只許自己放火，不許別人點燈，正是西方一向邏輯。最近有美國政客威脅制裁香港律政司及檢控官，這已不僅僅是干涉香港事務，而是赤裸裸妨礙司法，可見老美是多麼醜陋。說穿了，西方並不是真的關心香港自由和人權，而是企圖利用香港遏制中國。他們策動的港版顏色革命以失敗告終，政治代理人或繫獄或逃亡，當然心有不甘，卻又無可奈何，只好拿《港區國安法》來出氣。其實他們也知道，要求廢除《港區國安法》無異於天方夜譚，他們之所以喋喋不休，只是因為心理不平衡。

鞋子合不合腳，穿着才知道。《港區國安法》實施後，黑暴平息了，亂象消除了，社會穩定了，港人安全了，這就是最大的自由和人權。至於西方政客和媒體說三道四，一點也不重要，權當是幾隻蒼蠅碰壁，幾聲淒厲，幾聲抽泣。