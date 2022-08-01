美國眾院議長佩洛西證實訪問亞洲，但基於保安理由，行程保密。美媒隨即放風，聲稱她本周初會搭乘美國軍機前往台北，是耶非耶，很快便有分曉。正如國家領導人強調，「民意不可違，玩火必自焚」，美國繼續玩為台獨拱火，一旦擦槍走火，責任便在美國。

世上本無事，庸人自擾之。佩洛西今年4月也煞有介事揚言訪台，激起中國強烈反彈後「適時」確診新冠而作罷。本來，亞洲之行搞不成也沒有多少人在意，偏偏這位八旬老嫗不甘寂寞，誓要刷存在感，自行又挑起事端。詎料今次中國的反應更加強烈，外交部發言人趙立堅一早表明，如果美方一意孤行，中方必將採取堅定有力措施，捍衞國家主權和領土完整，由此造成的一切嚴重後果應由美方負責；國家主席習近平與拜登通話，則釋出更強烈更有針對性的信號；官媒喉舌甚至警告，「阻攔不成即擊落，美方須面對機毀人亡風險」。如今佩洛西勢成騎虎，縮必遭盟友看輕，去又擔心自身安危引發戰爭。只好故弄玄虛，祭上行程保密一招。若真的有恃無恐，何需虛張聲勢、遮遮掩掩？可見這位阿婆內心虛怯。

當然，中國領導層都是有理智的，也是愛好和平的，未到迫不得已的地步，肯定不會妄啟戰端。但要是美國咄咄逼人，則再好和平、再有理智的人也不得不作出反擊。其實，美國自顧不暇，本身已被高通脹壓得喘不過氣，經濟又陷入技術性衰退，已到了民生多艱的地步。負責任的政客，好應該為本國人民謀福祉，而不是一味玩弄政治，耀武揚威，搞意識形態對抗。奈何美國蝦蝦霸霸慣了，以為霸權千秋萬世不倒，殊不知人間早已換了光景。可以斷言，佩洛西所謂訪台，最終只會淪為草草收場、丟人現眼的鬧劇。