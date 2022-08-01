多年前已經有音樂人指出，香港的演唱會太花巧。上世紀80年代，張國榮便曾在個人演唱會上，以半開玩笑的口脗說：「世界難撈呀，所以乜嘢都要搬上舞台畀大家睇。」一晃眼，「哥哥」講這句話已是30多年前的事，當時尚且如是，到今天，不少演唱會的舞台設計更是走火入魔，花巧得讓人目眩。

舞台愈是花巧、複雜，就愈容易產生意外。在西方，很多巨星舉辦演唱會，他們對自己的歌藝信心十足，單憑現場演唱功夫便足以傾倒全場，因此舞台設計只求大方、實用，不會弄出甚麼光怪陸離的玩意。

日前，香港的MIRROR男團在紅館舉辦演唱會，頭4場就發生了5次意外，最嚴重的一次，是有一個巨型屏幕從空中跌落地面，導致兩個舞蹈員受傷，其中傷勢較重的一位，目前還處於危殆狀態。

筆者透過視頻，大略看過MIRROR演唱會的舞台布局，台上竟然設計了7、8個起降位置，有大有小，光看也讓人眼花繚亂。本來舞台愈是複雜，就愈需要安排充足的綵排時間，偏生MIRROR和一眾伴舞者，只得兩天時間作實地綵排。「四大天王」之一的郭富城，舞台經驗豐富，他自謂也得實地綵排4天才行，MIRROR的12小子只是初次在紅館開個唱，主辦單位卻只給他們兩天作「踩場」。此舉無異於將一眾新人，置於火坑上烤。

5次意外中最嚴重的一次，是有巨型屏幕跌落，這宗意外跟綵排時間的多寡，固然關係不大，但是香港演唱會的舞台設計，也是時候該反璞歸真。所謂演唱也者，還是該以唱為主，真正要準備的，是一支高水準的咪高峰，其他的勞什子東西，可免則免吧。