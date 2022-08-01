中美兩國元首日前進行通話，從中美雙方事後各自發布的新聞稿來看，在這歷時兩小時17分鐘的通話中，美國總統拜登依然是「人肉錄音機」上身，在台灣問題上繼續唸口簧，山姆大叔始終講一套，做的卻是另一套，全無誠意可言。

自拜登就任以來，中美元首共進行過5次通話，套用一種市井的說法，可以說每次皆是美方「摟摑」，主動表示希望進行通話，原因無他，只為替美國的內政失敗轉移視線，這次亦不例外。

美國正經歷國內40年來最嚴峻的通脹問題，山姆大叔已無計可施，中期選舉正迫近眉睫，要為挽救議席大出血做點救亡，於是又想起了好使好用的「中國牌」，這次更加強了「戲劇張力」，覷準中美元首通話前，搭出「佩洛西可能訪台」的雞棚挑釁北京，讓拜登政府在選民心目中大有與中國講數拗手瓜、民主黨比共和黨對中國更有辦法的錯覺。

要知道，元首之間通話不是港女百無聊賴下隨手拿起手機致電男友盤問「做緊咩」那麼想做就做。近兩個月來，中美高層已進行多次會談，就外交、軍事、經貿等議題打了草稿，美國人在元首通話前，大肆炒作訪台戲劇懸念，來作戲劇鋪墊，雖然訪台雞棚極大機會以低調來去、事後發相方式打圓場，但看準中國人基於厚道不會把原定的通話安排拉倒，可見老美老謀深算。

觀乎雙方過去對會晤的定性，滿載着正面的形容詞，「有建設性」評價更是不輕，惟在是次通話後已不復見，中方更加把話挑明，「對於美方的一些表態，中方聽其言，更會觀其行」，又警告玩火必自焚，是對「狼來了」故事中那冥頑不靈的惡童作出嚴厲忠告。山姆大叔不能只重複宣講對「一中」政策的承諾，他必須知行合一，而非齋噏。