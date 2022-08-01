男團MIRROR紅館演唱會發生嚴重事故，巨型屏幕突然墜下，導致舞蹈員重傷，令人非常震驚和難過。舞台意外一宗都嫌多，何況有關演唱會由綵排到演出已接二連三發生意外，絕對是不能接受，主辦方必須要全面檢討。筆者期望當局盡快徹查事故原因和責任，大會及相關製作單位有否跟足指引和程序辦事？有否做嚴格的安全檢查？究竟是物料、安裝還是操作出問題？背後是否涉及人為疏忽？有待調查清楚。

政府於事件中反應迅速，特首當晚責成文化體育及旅遊局和其他部門展開全面調查，並檢視同類表演活動的安全要求，筆者作為立法會民政事務委員會主席，已向局方提出，期望當局有調查結果後，適時向委員會交代有關情況及改善建議，民政事務委員會可召開特別會議，讓議員作出跟進。除了追究責任，最重要是保障日後所有演出的台前幕後人員和觀眾的安全，防止意外再次發生。

過去兩年受疫情影響，本港舞台表演活動減少，製作人員出現流失情況。香港要重振演出業，最重要是人才。不論是台前的歌手、舞者，抑或幕後的舞台製作人員，他們都要有理想的工作環境，表演者可以在最專業和安全的保障下，為觀眾呈現最理想的作品，從而吸引更多有夢想的年輕人入行。但回看今次演唱會，有不少舞者開騷前已對舞台安全表達擔憂。舞台的機關設計是否太危險？大會管理是否失當？為何表演者踩台綵排時間不足？主辦方和有關製作單位必須有所交代。

目前嚴重受傷的舞蹈員經過手術後仍然危殆，康復之路將會如何仍是未知之數，筆者衷心祈求他能夠早日康復。只有徹底檢討各個環節，作出切實的改善，才能令香港表演業界走出傷痛，繼續穩步前行。