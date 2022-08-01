今天是「八一」建軍節。95年前的今日，周恩來、朱德等著名中國共產黨領導人，為了反對國民黨反動派背叛孫中山先生遺訓發動清黨及屠殺共產黨人，破壞國共合作，中共被迫以革命武裝反對國民黨大屠殺，在南昌發動武裝起義，打響反對國民黨反動統治的第一槍，成立中國工農紅軍（即中國人民解放軍的前身）。

經過22年的浴血奮戰，終於打敗蔣介石，解放全中國，1949年建立中華人民共和國。建國第二年，又應朝鮮人民的請求，抗美援朝，保家衞國。經3年，打敗以美國為首、16個國家組成的侵朝聯軍，贏得了戰後幾十年的和平建設環境。建國73年來，我國人民解放軍先後保衞珍寶島，教訓了北極熊；歷經反侵略保邊疆的中印戰爭、中越自衞反擊戰、西沙海戰、南沙海戰、教訓了南亞諸霸。今天中國海陸空三軍和火箭軍，已成為世界維持和平及穩定不可忽視的人民武裝力量。

港人最深刻感受是，沒有中國軍隊，英國就不會和平地交回香港管治權。當年英國首相戴卓爾夫人，還拿福克蘭群島戰役打敗阿根廷的勝利耀武揚威搞訛詐，鄧小平一句香港回歸後不駐軍是「胡說八道」、絕不排除使用非和平手段，主權問題不用談判。就像林則徐顯靈，向戴卓爾夫人當頭棒喝：「滾蛋吧！」她步出人民大會堂時，便精神恍惚，跌得雙膝跪地，成為一段有趣歷史鏡頭實錄。

中國人民解放軍的光輝歷史，反覆印證毛澤東主席的偉大論斷「槍桿子出政權」。香港淪陷三年零八個月的苦難歲月，就只有中共東江縱隊港九大隊保衞港人。黑色暴亂時，若沒有駐港部隊的定海神針，香港早已變天。美國總統拜登兩年來5次求與習近平對話，若沒強大國防做後盾，會嗎？