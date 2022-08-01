財政司司長陳茂波無論派錢或派消費券，次次都搞到天怒人怨，最經典一幕莫過於2019年派4,000元「關愛共享計劃」；當年明明庫房坐擁千億盈餘，全民派錢綽綽有餘，而且簡單易明，之不過，陳茂波就係鍾意「阿茂整餅」，定下多項條件先可獲派區區4,000個大洋，結果把簡單問題複雜化；市民對界定是否合乎申領資格感到混亂，就連負責處理相關申請嘅部門，前線員工亦有唔少因申領資格問題與市民出現爭拗！派嗰4,000蚊花臣多多，連員工都頂唔順要劈炮！

事實上，政府冇吸取教訓，分兩階段派發嘅一萬元消費券，首階段派發5,000蚊，用八達通收取消費券嘅用戶需分兩次，先於4月領取4,000元，再於6月16日才獲發1,000蚊尾數。當局設下條件，用戶需先累積「合資格消費」滿4,000蚊，再可於6月16日起獲發1,000蚊尾數。問題就出在「合資格消費」上，因為合資格消費並不包括牌照費等政府消費，水、電、煤氣費等嘅公用事業收費，以及公院診所收費等。

唔少市民就係咁「誤墮陷阱」，明明使用嘅八達通已係「負數」，去拍卡諗住攞埋嗰1,000蚊十拿九穩卻不果，原來就係因一次為個孫仔交公共圖書過期罰款兩蚊，就差呢兩蚊不符所謂「合資格消費」滿4,000蚊，於是就攞唔到嗰一千元！呢，就係基於種種芝麻綠豆原因，致令依家仲有近62萬人因未消費滿4,000蚊，而未能攞埋1,000蚊消費券「尾數」！為此搞到長者憂心忡忡：會唔會就咁「報廢」㗎！有關注團體促政府應提早與八達通公司商討調高儲值額上限，畀市民一次過領取，唔好分階段。又或於八達通機屏幕交易時顯示累計合資格消費額。區區幾千蚊消費券，唔好又為難長者啦！民怨沸騰往往就係由「小事故」而來！