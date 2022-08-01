青年興，則香港興；青年有未來，則香港有未來。當前的香港，處於全球百年未有之大變局，以及社會「由亂而治及興」的小變局，亟待政府提供機會、資源和希望，協助青年向上流動和解決「四業」（學業、就業、創業和置業）問題，繪就香港鼎革發展的新藍圖。經歷「暴大」「黑青」的震撼，我們應如何防堵青年再在西方意識形態下迷失甚至暴衝？應如何協助他們重塑價值觀和提升認同感？更重要的是，我們為青年政策設定了甚麼目標？

青年是社會的未來、希望及棟樑，青年政策則是基礎性、戰略性工程。在香港，政府早將青年政策列為施政重點，但思想偏激衝動和向上流動屢受阻，青年易被擺弄為「政治棋子」，風雨疊加終爆暴亂，貽禍至今尚未根除，青年政策需予審議和修訂。

政府雖剛換屆履職，便着手制訂《青年發展藍圖》，勾畫整體青年發展工作的願景、指導原則和主要工作方向，並臚列出七個方面的未來工作目標、具體行動、措施和成效指標，果斷明快，既有助解決青年「四業」問題，鼓勵他們聚精會神謀發展，更有望能培育青年成為愛國愛港、具備世界視野和專業技能，並有正向思維的新一代，重建香港正動能。

至於相關的改革內容，本人認為，有四點是應予關注。第一，向年輕人提供特殊照顧和給予更多發展機會，都是合理和可接受，但受惠項目的種類和額度，以及受惠者的基本條件，均需妥善處理並設定機制，要求他們需作自身努力，避免養成「港孩」式依賴，反削其發展成長的機會和往後的市場競爭力。

第二，作為一個高度競爭性的成熟經濟體，香港的經濟、產業和市場結構，都已非常穩定和嚴謹，支柱行業的GDP和就業人數份額佔據壟斷性的支配地位，政策干預的調整空間和能力趨減，令經濟轉型和個人發展難上加難；而社會成功模式單調，令尖子人才高度集中，並形成向下螺旋。社會上流階梯趨窄、人生規劃選擇受限，青年首當其衝，政府需從過往的經驗中吸取教訓，重塑主流發展價值觀，再輔以個案形式的優惠政策和對周邊區域產業競爭的全面評估，推動「再工業化」、自身產業升級和「大灣區一體化」，為青年提供具潛力的發展機會和向上流動機會。

第三，青年問題並非一個獨立的政策問題，涉及多個部門團體和政策制度的規範，屬於整個宏觀問題的其中一環，既要有明確的政策目標和工作進度，亦需要有主有次地與跨部門協調分工，並且要如實執行，而不能再僅作「政策宣示」甚至「備而不用」。

第四，新政策的主要方向應是擴大青年的視角維度、給予更多希望，不再唯西方價值是尚，對一國兩制原則有正確的認知和認同，糾正泛政治化形成的紛擾破壞，讓香港特別是青年重返發展正途。