正論：苛待工友如受難　清潔香港淪空談

熱浪逼人，生活更逼人，今年7月成為香港歷來最熱月份，打破多項紀錄，共有21天酷熱天氣、攝氏35度或以上日子有10天，市民連步行也汗流浹背，更何況戶外工作的工友，體力勞動更要抵受高溫日曬，公廁及垃圾站的清潔工便是其中一群要承受惡劣的工作環境。

烈日下工作安全，引起各界關注，多個行業的工會指工友面對中暑危機，與「搵命博」無異，工業傷亡權益會指出，由6月至7月底共發生最少5宗工友工作期間猝死個案。清潔行業亦是需要大量體力勞動，而且本身極具厭惡性，尤其是清潔公廁及垃圾站，面對惡臭與污物，路過都中人欲嘔，更何況要落手處理，難度及辛酸不用多說，炎夏高溫令到垃圾更易發臭，情況更難接受，但當局未有因應天氣照顧工友身心需要，基本上是坐視不理，任他們自生自滅，很多公廁及垃圾站完全沒有休息空間，體力不支時可能要坐在垃圾旁邊攤抖，即使有所謂休息室，也是敷衍了事，設施簡陋及環境差勁。

本報直擊，炮台山油街一個公廁外設有太陽能板的流動休息室，供該公廁的清潔工休息及用膳，但太陽能板供電有限，內裏欠缺通風設施，沒有風扇也沒有桌椅，清潔工表示該處溫度接近40度，無法在內休息用膳，寧願坐在廁所外的椅上小休，及用自備小型風扇撥涼。旺角必發道垃圾收集站沒有休息室，只設置一個密室供清潔工更衣，但卻如無掩雞籠，讓外人闖進甚至便溺，工友難以忍受逗留在內。灣仔告士打道垃圾收集站，有工人要在烈日當空下，坐在露天空間進行文書工作及歇息。

關注組織指出，逾半清潔工曾在工作期間中暑，卻沒有適合地方歇息。在郊區垃圾站連廁所亦欠奉，工友要向附近居民借廁所。工會及議員都要求食環署為員工提供有水有電休息室，巴士公司都可以提供，為何政府部門做不到。為員工提供一個保障職安健的休息場所，是良心僱主應有的基本態度，難道政府要帶頭做無良僱主嗎？

香港勞工法例遠落後其他國家地區，中暑並不算工傷，也不列入職業病，工人權益未有保障。兩岸四地，內地及台灣俱訂立了高溫工作停工指引，包括休息時數甚至停工安排。各界促請政府立法保障工人在酷熱天氣工作安全，然而高官們都是推三推四。網絡上有所謂冷氣軍師，即是鍵盤戰士只說不做，政府部門也充斥冷氣官僚，長期在冷氣房工作，血也彷彿冷了，可能要穿外套防冷病，怎會理解烈日下戶外工作的苦處？

清潔香港，多年來只是空談，老鼠滿街，垃圾圍城，政府有多大決心，從部門如何對待清潔工便可見一斑。朱門酒肉臭，路有凍死骨，香港恐怕演變成隨街出現熱亡的工人，國際金融中心，淪為垃圾港、勞工第三世界，臭名遠播，對香港這名字實在是最大諷刺。