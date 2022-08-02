世界視線：烏克蘭嫌棄援助　索戰機無視現實

俄烏戰爭隨着時間推移，烏克蘭向西方開出的援助清單愈來愈多內容獲得滿足，一直留白的飛機選項相信將會實現。惟烏軍嫌棄美國打算提供的A10攻擊機，點名索取F16戰機，企圖從俄軍手中重奪制空權。事實上，訓練機師並非一朝一夕，何況在戰事正酣之際。

美國眾議院早前通過下年度國防授權法案，撥出一億（美元‧下同，約7.8億港元）訓練烏克蘭空軍機師。但法案仍未通過參議院，加上兩院版本有差異，需待參議院表決後召開兩院協調委員會，統一兩者內容。假如訓練烏軍機師條款獲得保留，最快明年初才可往美國受訓，對烏軍可謂緩不濟急。

平時訓練一名戰機機師已非易事，戰時更難上加難。機師需具備三維空間的敏銳感官，在瞬息萬變的戰鬥過程中從儀錶及顯示器中讀取關鍵數據，短時間內作出準確判斷及完成攻防動作，稍有不慎便機毀人亡，機師水平高低取決於能否順暢完成上述流程。如果換裝的戰機來自同一國家，有助減少重新適應時間。可惜烏軍現役米格29及蘇27均是蘇式戰機，駕駛艙布局及儀錶位置與美式戰機不同，機師需重新接受基本訓練，第一步必須掌握英語。

以波蘭2005年接收F16為例，機師抵達美國後花4至7個月才通過英語課程，然後依次完成高級教練機飛行、帶飛及單飛，整個過程足足一年，期間完成62次飛行。不過，他們只是掌握基本駕駛技能，回國後再接受空戰、編隊飛行及對地攻擊等高級訓練。目前戰爭仍未結束，烏軍機師無法在本國受訓，必須在外國完成所有科目訓練，一年時間根本不夠。換裝過程中，地勤人員亦要接受培訓，否則戰機因保養不良發生意外，危及機師性命。

假如最終獲得F16，烏軍不僅需要進口配套彈藥，加油及掛彈車亦不可或缺，甚至包括輪胎及減速傘等耗材，不然難以發揮完整戰鬥力。不得不說的是，目前烏克蘭每月財政赤字達50億（約390億港元），能否額外承擔一筆費用頗成疑問。對於基輔而言，接收歐美援助戰機更能凸顯西方國家的支持，至於現實限制不在考慮之中。