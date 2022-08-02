功夫茶：經濟前景見寒冬 生產總值料下跌

疫慌持續，通關無望。香港出口業點會有運行？各位，香港經濟靠金融、地產與出口；內地次季封城防疫，房地產一度出現危機，經濟至今未見明顯復甦，加上歐美經濟衰退，打擊需求。盛暑酷熱下，經濟前景卻見寒冬！

政府統計處尋日發表2022年第二季本地生產總值預先估計數字。有道是雷公早唱歌，有雨唔會多，何況政府至今都未見有乜煞食招數打破經濟困局，眼看全球通脹重現，利息加完又加，不利投資，二手樓劈價成交湧現，政府仍老神在在，不動如山，連樓市「辣招」都未肯撤，香港經濟會逆境創奇迹？真係想創你個心啦！

嗱！據預先估計數字顯示，2022年第二季本地生產總值較上年同期實質下跌1.4%，而第一季嘅跌幅為3.9%。按本地生產總值各個主要組成部分分析，私人消費喺2022年第二季與上年同期比較，實質大致不變。香港經濟喺第二季雖有改善，不過改善程度較預期小；何況近期確診數字回升，加上金融狀況收緊，明顯影響咗季度後期嘅復甦勢頭。

外圍環境方面，環球需求減弱及內地與香港之間嘅跨境陸路貨運往來持續受阻，對香港嘅出口造成嚴重影響。所謂第二季有所改善，經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值喺上一季下跌2.9%後，喺第二季反彈0.9%，實在微不足道。有經濟學者預計，出口表現疲弱會持續，相信未來兩季仍然會出現GDP負增長情況添！

嗱！按主要開支組成部分分析，私人消費開支按年冇乜變動，整體投資開支跌幅收窄；整體貨物出口按年跌幅擴大，但服務輸出轉為溫和上升。展望未來，全球經濟前景惡化會喺今年餘下時間，繼續拖累香港嘅出口表現。供應側嘅干擾和俄烏局勢持續緊張，均令先進經濟體通脹高企，以及好多主要央行加大力度收緊貨幣政策，料將顯著壓抑經濟增長。要言之，不利經濟增長客觀因素太多。

過多幾日，政府嘅第二輪消費券將會派發，惟市民搵食仍然艱難，經濟前景又唔明朗，衣食住行有加冇減，咁嘅環境下，一般市民嘅消費意欲恐怕大打折扣！呢，隨着世界各地陸續解封通關，日常生活有序恢復；反觀本港，儘管有專家、學者以及本報都呼籲港府要顧及經濟、本港金融地位，放寬防疫及隔離政策，可惜港府依然迷情於「點紅點綠」，鍾情跳老舞，人才資金等「肥水」遂流向競爭對手新加坡！

生命有限流年易逝，再係咁蹉跎落去，凶多吉少。內地通關睇怕暫無望，好心放寬防疫政策快縮減酒店檢疫時間，先同外地接軌吖！再如烏蠅伏喺玻璃上，看到光明卻冇出路，經濟寒冬只會提早到，生產總值想回光返照都難！