中央領導人說：「香港居民，不管從事甚麼職業、信奉甚麼理念，只要真心擁護『一國兩制』方針，只要熱愛香港這個家園，只要遵守《基本法》和特別行政區法律，都是建設香港的積極力量，都可以出一分力、作一分貢獻。」這段講話，是對香港居民、香港同胞說的，是在號召和激勵大家同心同德建設好香港這個家園。然而，香港一些亂港政客、反對派殘餘力量卻扭曲這番話，把自己打扮成建設香港的積極力量。大家記得，民主黨在香港回歸25周年的立場書中就聲稱「仍然相信『一國兩制、港人治港、高度自治』是最切合香港實際情況的安排」。

民主黨以為作出了這樣一番文字表態，就符合了「真心擁護『一國兩制』方針」，就可以大模大樣的向中央講條件，讓「中央先踏出一步」和他們「修補撕裂」了。而反對派餘孽、建制派中的思想糊塗者也幫腔——民主黨已表態「相信一國兩制」了，這不是證明他們是「建設香港的積極力量」嗎？不是應該包容接納、積極團結他們嗎？

這件事，民主黨「賊心不死」不奇怪，想「耍花招」不奇怪，反對派餘孽、黃媒配合幫腔不奇怪，奇怪的是到了今天，經歷了無數教訓，反中亂港的民主黨的真面目早已大白於天下，他們還在拚命頑抗、企圖「反攻倒算」的情勢下，竟然還有建制派中人理解他們、支持他們、幫他們說話！

香港回歸，和反對派相對立的是建制派，根據《基本法》規定，香港要循序漸進的實現行政長官、立法機關「雙普選」，建制派成立了一些黨團參加立法會、區議會的選舉，表面上看大家都在追求民主、踐行選舉，實際上根本目的不同，反對派是以民主和選舉為手段，讓香港成為「獨立政治實體」，切割「兩制」和「一國」的關係，因此他們會逢中必反、「去中國化」。建制派中的一些糊塗人看不清這點，被他們的民主叫喊所惑，「念舊情」要再當一回農夫和東郭先生。