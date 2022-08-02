烏克蘭總統澤連斯基是喜劇演員出身，其夫人奧廖娜也曾從事喜劇編劇的工作，所以兩人都擅長表演，即使烏克蘭戰火連天，也沒有影響他們演戲的興趣。兩人最近接受外國時尚雜誌訪問並拍寫真，在鏡頭前搔首弄姿，言笑晏晏，好像壓根兒沒有發生戰爭似的，大有「商女不知亡國恨，隔江猶唱後庭花」的味道。

不管從甚麼角度看，時尚雜誌與烏克蘭戰爭都扯不上任何關係，澤氏夫婦無非想藉此博取眼球，爭取更多援助，但對正在流血犧牲的烏克蘭士兵以及流離失所的平民百姓而言，這無疑是莫大諷刺，難怪網上出現一片冷嘲熱諷。實際上，隨着戰爭沒完沒了拖下去，西方普遍產生了「烏克蘭疲勞症」，援烏熱情不斷冷卻。加上西方國家本身問題多多，自顧不暇，根本不可能對烏克蘭有求必應。

更何況，澤連斯基自我感覺良好，不僅對西方需索無度，而且經常口出狂言，早已令人厭煩。他日前在美國報章撰文，除了大談甚麼西方價值，還警告摩根大通、花旗和滙豐等國際金融機構，必須切斷與俄羅斯石油交易，否則將被起訴資助戰爭罪。看來烏克蘭已經山窮水盡，演員總統愈發語無倫次，他真的敢起訴這些西方金融大鱷嗎？別開玩笑了，3歲小孩也不信。

更好笑的是，澤連斯基大言不慚，聲稱要在3至6周內奪回被俄軍控制的所有領土，因為冬天一到仗更不好打，將演變成對俄有利的消耗戰。早前烏克蘭軍方吹噓集結百萬大軍反攻，成為國際笑柄，沒想到演員總統更能吹。烏軍傷亡慘重，兵力武器皆不足，憑甚麼奪回所有領土？西方本來的如意算盤是，利用這場戰爭消耗俄羅斯，沒想到結果恰恰相反，被消耗的反而是西方，俄羅斯愈戰愈勇，穩操勝券，一點也不急。澤連斯基現在才知道戰爭演變成對俄有利的消耗戰，未免太遲鈍。

有西方評論指出，美國希望讓烏克蘭戰鬥到最後一滴血，也希望讓歐洲流盡最後一滴血，可謂一語中的。正如詩人所說，「戰爭使多數人流血，卻養肥了少數人。」當烏克蘭正在流血犧牲，歐洲也正出血不止，美國軍火商卻賺得盆滿缽滿，這才是華府不斷拱火、戰爭沒完沒了的真正原因。難為澤氏夫婦還有閒情逸致拍寫真，不知到底是甚麼心態，也許他們也屬於戰爭養肥的少數人吧？