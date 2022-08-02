夏日炎炎正好眠，連在國安公署當值的警員也抵不過炎夏睡魔急CALL，睡到被人偷拍也懵然不知，倘其卸下的佩槍被人偷走，後果不堪設想。事件揭發後，警方僅稱已向涉事警員作出紀律調查，並將其調至內勤職務禁止佩槍。問題是，禁止佩槍只是斬腳趾避沙蟲，警方更需端正警員的紀律和心態，連在國安公署當值都可以大覺瞓，旁人怎麼知道同樣情況不在其他駐守地點發生？

難為警察隊員佐級協會主席林志偉早前就公務員劃一加薪2.5%「極度不滿」，怒吼要見李家超，讓人見識何謂聲大夾惡。今次有國安公署駐守警員公然吞泡，為何又不見林SIR「極度不滿」呢？

誠然，在黑暴一役，警方緊守崗位止暴制亂勞苦功高，市民亦相信大部分警員都是有水準的，惟一粒老鼠屎足以攪壞一鍋粥，一個警員當值蛇王，足以摧毀整個警隊形象，何況其當值地點還是相對敏感的國安公署，可謂「罪加一等」。

實際上，警隊醜聞可謂不絕如縷，僅警方國安處首任處長蔡展鵬被踢爆光顧無牌按摩店，雖然證實不涉刑事，但「大SIR揼邪骨」已讓外界有不良觀感。更不必說，警黑不分其來有自，例如有組織罪案及三合會調查科前警司吳偉漢，涉在灣仔一間夜總會享受免費性服務後遭廉署當場「斷正」，並在其身上搜出賄款，可謂十分經典。至於海關近期頻頻破獲上億元毒品大案，警方的緝毒組、反黑組等卻無甚作為，破獲的毒品案只是鳳毛麟角，且涉及金額雞碎咁多，也早被質疑是否有警員充當黑幫保護傘。

時代已經不同了，當中學生也懂得透過平機會維權，警方若以為樹大有枯枝只是個別事件，一味高高舉起輕輕放下，恐怕很快便會失去市民信任。