美國眾議院議長佩洛西，號稱為美利堅權力榜上排行第3的人，如今卻是身如飄絮，未知下一站將要棲於何家，你說好笑不好笑。佩洛西剛開展了亞洲之行，現正在新加坡訪問。按照官方公布，整個旅程只會踏足新加坡、日本、南韓和馬來西亞，早前最受爭議的出訪地點台灣，並沒有包括在內。

行程表內沒有寫上台灣，卻不代表佩洛西定然不會往訪，只因為受到北京的強力施壓，使這個老婦人變得閃閃縮縮。如今她自鳴得意地想出一招，就是不告訴你是否會去台灣，可能去，可能不去，要是去，也不通知你何時起行、何時離開。

回顧整個美國外交歷史，恐怕再找不到如此丟人的一次外訪行程。1971年，美國前國務卿基辛格也曾故布疑陣，在訪問巴基斯坦的途中稱病，其實是秘密飛到北京，與時任中國總理周恩來舉行會談。然而基辛格此舉，只是一種外交談判策略，他不是受到任何人脅迫，而不敢公然出訪中國。

佩洛西則不同，明顯是怯於中國的威勢，才被迫在訪台行程上採用「彈弓手」。她去與不去，至今三緘其口，最終若是不去，美利堅將顏面掃地；若是偷偷去了，卻是狀如竊賊，比不去更丟臉。今日的美國白宮，主理外交事務者實在低智得教人難以置信，你壓根兒無法明白，他們的腦瓜子裏，如何能長出這麼多亂蓬蓬的草。相對之下，還是美國前總統特朗普較清醒，他日前在社交平台上貼文，直指佩洛西此行是在製造混亂，對時局毫無助益。人們本以為特朗普已經夠糟，沒料到新一代的主政者更加不濟。當代美國政壇，是名副其實的一蟹不如一蟹。