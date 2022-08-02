東網日前報道有軍裝警員疑當值期間睡覺，不但戴上眼罩，將鞋脫掉，卸下的槍袋及裝備更隨手放到一旁，即使有人走近拍片，該名警員亦未有察覺。警員當值期間違規呼呼大睡，紀律固然有問題，但警隊的管理又是否有改進的必要？

相比起2018年，有市民發現兩名警員於警車內「瞓到頭都側晒」；去年網傳有警車車長疑在警車內睡覺，遭市民敲門叫醒，今次懷疑「蛇王」個案不但把3張椅子拼成臨時睡床，警員還要除鞋，而且連眼罩也一併備妥，準備充足得教人驚訝，讓人不禁細思這是涉事者頭一趟的「當值覺覺豬」呢，還是有備而來，早成慣例？事件令人更加關注警員平日的睡眠是否出了問題，否則何以當值期間補眠者屢見不鮮。

根據《警察（紀律）規例》，當值時睡覺屬於違紀行為，一般會對違紀者施加書面訓誡，而上述除鞋大覺瞓事件，據警方發言人回覆，收到舉報後已立即向相關涉事人員作出紀律調查。據了解，有關警員會調任內勤職務，期間不可攜佩槍。對於忠誠勇毅、心繫社會的警員而言，他當然希望除暴安良，維持社會秩序，緊守崗位。問題是，對於有當值睡覺前科的人而言，調任內勤的處理是否恰當？

不要忘記，今次事件據悉由一名保安員拍片揭發，撇開有人疑因抄牌問題導致打爛飯碗，於是還以顏色不談，涉及「蛇王」的警員究竟有何苦衷要於當值期間如此好好睡上一覺？此等疏忽職守瀆職行為，警隊應否考慮將其停職停薪作出調查，證實確有違紀行為後直接開除？調任內勤若屬較少接觸外界的崗位，便只能由上司、同袍作出監察，惟只怕會出現姑息包庇，又或一如前述「瞓到頭都側晒」事件般，齊齊來伴我扯鼻鼾，呼嚕聲風中振響。