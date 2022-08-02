特首就撰寫施政報告落區進行諮詢，首站來到深水埗，探訪劏房家庭、商舖及長者，並與地區人士及街坊互動與座談交流。深水埗是個人情味濃厚的地區，面對作為舊街坊的特首，街坊的反應也頗親切。筆者有份參與交流會，大家都非常關心劏房、三無大廈住戶情況、內地通關、年輕人教育與就業、美化社區環境、解決交通擠塞以至支援少數族裔融入社區問題。

街坊與地區人士提出的訴求，都是地區一些老大難問題。特首即將撰寫他上任第一份施政報告，又成立了由政府高層領導的4個工作統籌組，分別是土地及房屋供應統籌組、公營房屋項目行動工作組、弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組及地區事項統籌工作組。另外，全港18區將成立「地區服務及關愛隊伍」義工網絡，以支援政府的地區工作。

從落區的反應看，街坊對新特首事不避難，願針對性解決香港老大難問題，充滿期許。相信曾居住於深水埗的特首亦深明該區有不少劏房，居住環境差，三無大廈亦多，許多舊樓連電梯都欠奉，長者每次外出都困難重重，部分居民亦等待重建。

特首當日提到，如果解決到深水埗的問題，相信其他地區的問題都可以解決得到。筆者對此番話頗有感觸，在深水埗較明顯的難題，就是貧窮人口多，但同時劏房也特別多，繼油尖旺後，深水埗是全港最多劏房排名第二位，2016年數據有1.5萬戶，床位板間房數量則是全港之冠，佔了一半。筆者認為首要解決深水埗的難題，就是做好劏房租管及加快興建公營房屋。在劏房租管上，法例實施至今已有半年時間，當局也應好好交代執法、監督以至違例情況，以確保法例有效執行，以至是否仍有濫收水電費用等。當局的宣傳工作，也應有所加強。