上周發表兩篇批評林鄭政府最後一份兼被延遲近一個月才公布的授勳名單後，引起讀者的強烈回應。有看不過眼的市民，在互聯網社交平台上載一條新聞短片，並加上顯著的標題《香港政府欠婆婆一個紫荊勳章》、副題《婆婆的勇氣及道理絕對值得重溫》。記憶所及，這輯短片是某電視台在2019年9月至10月間的新聞現場實錄，播出之後非常震撼和轟動，無數市民都替婆婆捏一把汗，都向婆婆的英勇行為致敬，都默默祝福婆婆在該新聞片播出後不要被黑暴起底圍攻！沒有人知道她是誰，也沒有人知道她為甚麼這樣英勇，那時全港警署天天被圍攻，警察被襲，街上市民被圍毆淋漆，早已不是新聞了，猶幸最終沒有聽到婆婆被報復消息。

在黑色暴亂打砸搶燒最瘋狂的時候，灣仔告士打道上一位不知名的滿頭白髮老婆婆，竟一婦當關，萬夫莫敵，當身旁周圍的暴徒「隱形」，獨自抗暴，檢拾路上磚塊，當面怒斥暴徒暴行。她勇答記者：「我搬一個（磚）你哋掟10個，我都要搬。」這才是現實版的「雞蛋對高牆」，而且是單獨一隻年老體弱的雞蛋，被黑暴高牆包圍之下，仍然正氣凜然地怒斥黑暴高牆不是。試問剛公布獲獎的前朝高官，你敢嗎？你在止暴制亂的鬥爭中有過甚麼貢獻？

白髮婆婆是無名英雄，迄今無人知道她的姓名，林鄭政府推行綏靖主義的投降妥協路線，當然也不會找她及表彰她，自然望從此沒人再記起這段英勇事迹。前國家主席劉少奇說得好：「好在歷史是人民寫的！」人民不會忘記這位無名英雄，白髮婆婆「獨有英雄驅虎豹，更無豪傑怕熊羆」的英雄形象已深入人心。在白髮婆婆面前，那些月入30多萬元但為官避事卻受勳官員，顯得更渺小更虛偽了！