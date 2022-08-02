有個窮學究自撰輓聯：「想吾生竭力經營，無非是之乎者也；問此去何等快樂，不管他柴米油鹽。」書生之見，也不盡是讀死書不知人間何世，起碼知道生活離不開柴米油鹽！只有兩腳一伸，也就不必管肚子餓的事！

疫慌持續加上天氣酷熱，基層市民確實活得辛苦，劏房戶屈居斗室如熔爐嘅辛酸，未知有否觸動「父母官」嘅神經呢？「房事問題」一日未解決，劏房戶都要喺酷熱天氣下捱日子，認真淒酸！

當然，更令人關注嘅都係食飯問題，涉及生計。通關無望，百業蕭條，失業率上升，呢，自第5波新冠疫情以來，唔少基層家庭因確診而需停工，影響生計。調查發現，有逾60%受訪確診者染疫後，未獲僱主批出有薪病假津貼，以致「手停口停」；亦有患者康復後出現後遺症，易令他們出現情緒困擾。有組織推出「劏房家庭確診新冠肺炎後支援計劃」，為確診者提供中醫視像診症及中藥代煎服務，同時為佢哋提供抗疫物資及食物包以減輕佢哋嘅負擔，認真窩心，值得一讚！

有個案指45歲從事升降機維修散工嘅阿源，今年2月下旬中招，通報衞生署後獲回覆指因冇床位而未能入住隔離設施，只收到該署送佢一支快速檢測棒，再冇其他藥物提供。幸好阿源獲同事、鄰里及義工為佢送藥和送物資，在家隔離8日後康復，但有感身體變差，佢家住3樓，行兩層樓梯後就感到氣喘需休息，佢有接受視診中醫服務，後遺症得到紓緩，不過要自費，每次藥費需約210元，因佢冇收入而感到負擔重。

「開門七件事」如今又添多項「藥」，呢啲新冠患者未能享有薪病假，後遺症更添醫治費用，政府其實好應該主動設立援助計劃，譬如藥物和生活津貼！