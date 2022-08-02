全城港人近日熱烈討論人氣男團MIRROR紅館演唱會安全事故，似乎渾然不覺本港周邊局勢波譎雲詭，危機正逐漸靠近。要數當今最受關注的國際大事，除了持續數月的俄烏戰爭，應該就是美國眾議院議長佩洛西盛傳將訪問台灣。倘若佩洛西成功訪台，是否意味着美國對台態度改變，現時仍不可知；惟可以肯定的是，中國大陸與美國的關係將跌至谷底，甚至陷入戰爭邊緣，擦槍走火隨時發生。假如佩洛西是真心為了台灣，不惜「綁架」美國與大陸一戰，筆者倒無話可說；然而她顯然只是為了謀取政治私利，甚至將之凌駕於國家利益之上。

在世上，沒有一個國家政權是不重視主權及領土完整。為了領土完整，絕大部分國家都是不惜一戰的，這與能否戰勝抑或經濟利益等根本無關。事實上，烏克蘭明知難以戰勝俄羅斯，仍義無反顧全力作戰，原因也是一樣。假如台灣宣布獨立，或美國官方承認台灣是獨立國家，中國大陸必然立即武統台灣，結束這場持續逾半個世紀的鬧劇。

或許有人會覺得，即使佩洛西訪問台灣，也不代表承認台灣是國家；甚或認為佩洛西可以宣布以「私人形式」訪台，以迴避「官方訪問」所帶來的政治影響。然而，政治難以用單一事件去判斷，必須綜觀全局。近幾年來，隨着中國大陸與美國關係轉差，歐美不斷炒作台灣問題，又是容許台灣設立代表處，又是頻頻展開交流訪問，猶如「切香腸式」一步步試探大陸底線。須知道，美國現時仍然是世界霸主，而作為眾議院議長的佩洛西，則是這世界霸主的第3號人物；倘若佩洛西成功訪問台灣，無疑會為其他國家打下強心針，惹來不少國家倣效，這正是大陸絕不能容許的。

假如佩洛西堅持訪問台灣，中國大陸採取軍事行動絕非不可能！美媒不斷吹噓解放軍或會攔截，甚至擊落佩洛西乘坐的專機，美軍更煞有介事地派遣大批軍力到西太平洋，其中包括航母、準航母等，又揚言出動戰機護航。筆者愚見卻是，假如解放軍採取行動，根本沒必要與美方直接衝突，大可以收復位於南海的太平島，或澎湖、金門、馬祖等，以展示決心。退一萬步而言，解放軍真的展開大規模軍事行動，也是收復台灣本島。至於美軍是否參戰的難題，自然是交還給美國官方決定，解放軍又何必為美方製造藉口？

佩洛西之所以計劃出訪台灣，究其原因，是她心內早認定台灣是獨立國家，這種錯誤的想法，驅使她嚴重低估大陸的決心，結果連自己也被政治私利沖昏了頭腦。假如大陸決定武統，美國參戰與否都必將承受巨大損失；假如美軍參戰，無論勝敗，必然出現巨大人命傷亡。縱使武統未必發生，但只是為了一己私利，便將美國、台灣、大陸乃至全球人類的生命置於天秤之上，真的值得嗎？