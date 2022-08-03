產評：經濟復甦水中月　香港前景霧裏花

本來，港府預計今年經濟將現復甦，誰知第二季經濟表現遜預期。以目前的狀況推斷，若通關繼續無期，全年經濟有機會出現負增長。如是者，自2019年中起社會動盪以來，至2022年底，頭尾快將3年半，香港經濟歷經多災多難，困境尚未見盡頭。如今更要面對台海局勢升溫，一旦中美擦槍走火，大中華區的投資氣氛勢必雪上加霜，更有惹來美國或向香港發動金融制裁之虞，前所未有的大危機還在後頭，致令香港經濟已沒有軌道可循，只有緊跟國策，繼續觀望中美博弈的進展。

2019年中起香港發生極端社會動盪，暴亂之都嚇跑旅客，本地營商亦無法正常運作，結果弄得天怒人怨，最終要由內地出手推動訂立國家安全法例來平亂。滿以為太平會重臨香江，詎料2020年初開始爆發新冠肺炎疫情，邊境大關，變相斷絕了這個國際樞紐的人流與財路。偏偏港府防疫屢屢失策，結果一波又一波的疫情蹂躪之下，說好了的經濟復甦，至今仍如水中撈月，無法實現。

不過，經濟復甦不到位還不是最差，更差的是香港經濟走勢繼續向下尋底。事緣內地次季封城防疫的後遺症不斷湧現，非但內地的消費和投資景氣遲遲未見復原，房地產泡沫更瀕臨爆破，爛尾樓事件威脅內銀盈利及信用，暫時仍未知如何收科。內地經濟下行壓力大，且供應鏈大洗牌，香港出口只有繼續捱打。再講，港股以中資股為主，主要投資市場是內地，可以想像企業盈利前景難以樂觀。近日有本地藍籌銀行股公布，因內房業務再融資風險增加而要提升預期信貸損失，以致中期業績大走樣，只怕類似的情況陸續有來，誠為港股估值平添沽壓。

兩地因抗疫通關無期，香港零售業長期靠「塘水滾塘魚」，商業景氣差，港人收入難樂觀，靠本月政府再一次派發消費券催谷，只怕是零售業最後的晚餐。如今更令人惆悵的是，台海局勢緊張，中美一旦爆發衝突，整個大中華區投資氣氛勢必「急凍」，最擔心的是美國向中國施以金融制裁，香港不能幸免，雖然美國此舉對自身的打擊勢必更甚於制裁俄國，但在美國11月國會中期選舉前，實在無法預測政客們為着選票可以去得多盡！

近月，香港持續錄得走資，部分原因是在美國持續加息下港美息差變化所使然，而外資看不清香港前景，離場轉投其他市場，也是主因之一。港人須知道，手持的港元資產正背負前所未有的地緣政治風險，得思考如何分散投資，規避其鋒。當然，沒有人知道美國會否倒自己米，打全亞洲最大美元結算金融中心的主意，惟任何這些舉動，對香港金融穩定的打擊必然是前所未有，港元聯繫匯率何去何從，更是投資者最關心的問題。

明乎此，當了解到如今香港經濟面對的，已超出了經濟周期起落的範疇，更貼切的是大國博弈下不可臆測的重大地緣政治風險。看官既沒有水晶球，就只有把握時間，作最壞打算，做最佳準備。